HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Espectáculos

Melissa Klug anuncia que Jefferson Farfán faltó por segunda vez a la conciliación y lanza advertencia: “Se procede por vía judicial”

Melissa Klug confirmó que, ante la segunda ausencia de Farfán en la conciliación, llevará el caso al Poder Judicial para buscar una solución sobre la manutención de sus hijos.

Melissa Klug y su abogado asistieron a la conciliación, a la que no se presentó Farfán. Foto: Composición LR/Instagram
Melissa Klug y su abogado asistieron a la conciliación, a la que no se presentó Farfán. Foto: Composición LR/Instagram | instagram

Melissa Klug compartió en sus redes sociales que este 26 de agosto se llevó a cabo la segunda citación para la conciliación con Jefferson Farfán, relacionada con el aumento de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Sin embargo, el exfutbolista no se presentó, según indicó en sus historias de Instagram, donde publicó una imagen junto a su abogado. “Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó”, señaló la empresaria.

Cabe precisar que ambas figuras mediáticas mantienen conflictos legales desde hace nueve años. Recientemente, la ‘Blanca de Chucuito’ fue sentenciada a pagar 300.000 dólares por incumplir un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar sobre su relación con el exfutbolista de Alianza Lima la cual duró desde 2003 hasta 2015.

PUEDES VER: Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: 'He hablado mil veces con ella'

lr.pe
Melissa Klug y su abogado. Foto: Instagram

Melissa Klug y su abogado. Foto: Instagram

Melissa Klug anuncia que tomará medidas legales contra Jefferson Farfán

Horas más tarde, Melissa Klug realizó una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde respondió las dudas de sus seguidores. Al ser consultada sobre cómo le había ido en la conciliación, la empresaria confirmó que Jefferson Farfán no se presentó por segunda vez y el siguiente paso sería llevar el caso al Poder Judicial. “No asistió, se procede por vía judicial. Que siga su curso”, comentó, dejando abierta la posibilidad de entablar una demanda.

En una reciente entrevista con ‘Amor y fuego’, Klug criticó la actitud del exfutbolista por no poner de su parte para llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos de sus hijos de 17 y 11 años. “No le importa, pues, si no quiere conciliar es porque no le importa”, expresó la empresaria con evidente molestia.

Melissa Klug podría demandar a Farfán. Foto: Instagram

Melissa Klug podría demandar a Farfán. Foto: Instagram

PUEDES VER: Greyssi Ortega afirma que Ítalo Villaseca no quiere divorciarse y hace desesperado pedido: 'Estoy apuradísima, me quiero casar'

lr.pe

¿Melissa Klug exige manutención para sus hijos hasta los 28 años?

La conductora Janet Barboza causó sorpresa al afirmar que Melissa Klug y su abogado solicitarían que Jefferson Farfán continúe pagando la pensión de sus hijos, actualmente de S/43.000, hasta que ambos alcancen los 28 años.

Sin embargo, este 25 de agosto, la ‘Blanca de Chucuito’ acudió a ‘América hoy’ para desmentir dicha información, aclarando que su objetivo es garantizar el respaldo económico de sus hijos hasta que terminen sus estudios superiores. “Es una mala información que has dado. Tú puedes comentar lo que quieras y yo lo voy a respetar porque esa es tu opinión, pero, esta vez te quiero aclarar que diste una mala información”, dijo molesta Klug.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

LEER MÁS
Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

LEER MÁS
Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: "He hablado mil veces con ella"

Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: "He hablado mil veces con ella"

LEER MÁS
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

LEER MÁS
Valeria Piazza reaparece grabando en América TV tras anuncio de Gisela Valcárcel sobre la cancelación de 'América Hoy'

Valeria Piazza reaparece grabando en América TV tras anuncio de Gisela Valcárcel sobre la cancelación de 'América Hoy'

LEER MÁS
Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

LEER MÁS
Programa de YouTube de Gisela Valcárcel supera los 1.000 suscriptores antes de lanzarse tras polémica con América TV

Programa de YouTube de Gisela Valcárcel supera los 1.000 suscriptores antes de lanzarse tras polémica con América TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Espectáculos

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota