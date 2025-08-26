Melissa Klug anuncia que Jefferson Farfán faltó por segunda vez a la conciliación y lanza advertencia: “Se procede por vía judicial”
Melissa Klug confirmó que, ante la segunda ausencia de Farfán en la conciliación, llevará el caso al Poder Judicial para buscar una solución sobre la manutención de sus hijos.
Melissa Klug compartió en sus redes sociales que este 26 de agosto se llevó a cabo la segunda citación para la conciliación con Jefferson Farfán, relacionada con el aumento de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Sin embargo, el exfutbolista no se presentó, según indicó en sus historias de Instagram, donde publicó una imagen junto a su abogado. “Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó”, señaló la empresaria.
Cabe precisar que ambas figuras mediáticas mantienen conflictos legales desde hace nueve años. Recientemente, la ‘Blanca de Chucuito’ fue sentenciada a pagar 300.000 dólares por incumplir un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar sobre su relación con el exfutbolista de Alianza Lima la cual duró desde 2003 hasta 2015.
Melissa Klug anuncia que tomará medidas legales contra Jefferson Farfán
Horas más tarde, Melissa Klug realizó una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde respondió las dudas de sus seguidores. Al ser consultada sobre cómo le había ido en la conciliación, la empresaria confirmó que Jefferson Farfán no se presentó por segunda vez y el siguiente paso sería llevar el caso al Poder Judicial. “No asistió, se procede por vía judicial. Que siga su curso”, comentó, dejando abierta la posibilidad de entablar una demanda.
En una reciente entrevista con ‘Amor y fuego’, Klug criticó la actitud del exfutbolista por no poner de su parte para llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos de sus hijos de 17 y 11 años. “No le importa, pues, si no quiere conciliar es porque no le importa”, expresó la empresaria con evidente molestia.
¿Melissa Klug exige manutención para sus hijos hasta los 28 años?
La conductora Janet Barboza causó sorpresa al afirmar que Melissa Klug y su abogado solicitarían que Jefferson Farfán continúe pagando la pensión de sus hijos, actualmente de S/43.000, hasta que ambos alcancen los 28 años.
Sin embargo, este 25 de agosto, la ‘Blanca de Chucuito’ acudió a ‘América hoy’ para desmentir dicha información, aclarando que su objetivo es garantizar el respaldo económico de sus hijos hasta que terminen sus estudios superiores. “Es una mala información que has dado. Tú puedes comentar lo que quieras y yo lo voy a respetar porque esa es tu opinión, pero, esta vez te quiero aclarar que diste una mala información”, dijo molesta Klug.