Espectáculos

Melissa Klug encara a Janet Barboza tras revelar que exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años

La empresaria Melissa Klug confrontó en vivo a Janet Barboza, quien fue la encargada de revelar que la 'Blanca de Chucuito' también pediría que los S/43.000 que recibe mensualmente de Jefferson Farfán como pensión de alimentos aumenten considerablemente.

Melissa Klug aclaró su situación legal con Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Klug aclaró su situación legal con Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Melissa Klug sorprendió a los televidentes de 'América hoy' este lunes 25 de agosto al presentarse en vivo para aclarar los recientes comentarios de Janet Barboza sobre su situación legal con Jefferson Farfán. La popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en encarar a la conductora luego de que esta afirmara, el pasado viernes, que la empresaria chalaca estaría exigiendo al exfutbolista el pago de una pensión de alimentos hasta que sus hijos cumplan 28 años, y no 18 como lo establece usualmente la ley.

Durante la transmisión del programa matutino, Melissa Klug desmintió las declaraciones de Barboza y defendió su postura respecto a la manutención de sus hijos, Adriano y Jeremy, de 17 y 11 años respectivamente. La empresaria dejó en claro que su intención no es extender la pensión de forma arbitraria, sino asegurar el respaldo económico de sus hijos mientras culminan sus estudios universitarios.

PUEDES VER: Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

lr.pe

Melissa Klug arremete contra Janet Barboza: "Es una mala información"

Durante su intervención en 'América hoy', Melissa Klug no ocultó su incomodidad ante las declaraciones de Janet Barboza y decidió poner los puntos sobre las íes en pleno programa en vivo. “Es una mala información que has dado. Tú puedes comentar lo que quieras y yo lo voy a respetar porque esa es tu opinión, pero, esta vez te quiero aclarar que diste una mala información”, expresó visiblemente molesta. La empresaria chalaca recalcó que la información difundida por la conductora no refleja la realidad de su situación legal con Jefferson Farfán.

Klug también aprovechó para desmentir categóricamente que haya solicitado un monto específico de pensión o que pretenda extenderla hasta que sus hijos cumplan 28 años. “El día que Verónica - reportera de 'América hoy' - fue a entrevistarme con mi abogado, yo nunca dije precios, nunca dije montos. Tú los has dado, no sé de dónde, no es la realidad, no es la realidad para nada. Tampoco dije que yo quería una pensión hasta [que mi hijo] cumpla los 28 años”, aclaró enfática.

PUEDES VER: Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: 'Nunca la abandonó'

lr.pe

Janet Barboza se defiende de Melissa Klug

Tras las duras aclaraciones de Melissa Klug, Janet Barboza no tardó en responder en pleno programa en vivo de 'América hoy'. La conductora justificó su versión y aseguró que la información que compartió previamente no fue inventada ni malintencionada.

“Esa es una información que está en YouTube, es un reportaje que te han hecho en otro medio. Es una información que tu abogado sale hablando, tu abogado le dice a un periodista y yo de ahí saco la información”, explicó Barboza ante las cámaras.

