Espectáculos

Natalia Málaga confiesa que conversó con su hija sobre los rumores de romance con Eva Ayllón: "He hablado mil veces con ella"

En una inesperada confesión, Natalia Málaga expuso que su hija siempre supo la verdad de su relación con Eva Ayllón. Además, su familia también estuvo al tanto desde un inicio.

Natalia Málaga descartó relación con Eva Ayllón. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
Natalia Málaga descartó relación con Eva Ayllón. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

La reconocida exvoleibolista Natalia Málaga decidió enfrentar públicamente los comentarios que la han relacionado sentimentalmente con la cantante Eva Ayllón, en una entrevista exclusiva concedida el lunes 25 de agosto al programa 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina. Durante la conversación, Málaga dejó claro que su familia, incluida su hija, siempre estuvo al tanto de los rumores y que han lidiado con ellos desde hace años.

En el mismo espacio televisivo, la también entrenadora habló abiertamente sobre el impacto que estas especulaciones han tenido en su entorno cercano, así como del proceso legal que sostuvo contra Carlos Ayllón, hijo mayor de la intérprete criolla. Con el caso archivado por falta de pruebas, la deportista aprovechó para desmentir rotundamente cualquier vínculo amoroso con la cantante.

PUEDES VER: Eva Ayllón y Natalia Málaga se muestran indignadas y exponen malos tratos de reconocida aerolínea: 'Cero criterio'

lr.pe

La conversación entre Natalia Málaga y su hija por rumores de romance con Eva Ayllón

Durante su aparición en el set de 'Magaly TV, la firme', Natalia Málaga fue consultada sobre cómo reaccionó su familia ante los constantes rumores que la vinculaban con Eva Ayllón. La entrenadora respondió con contundencia y reveló que ha conversado abiertamente del tema con su hija, quien desde un inicio mostró comprensión y apoyo incondicional.

“Natalia me conoce, he hablado mil veces con ella. Olvídate, me dice ‘mami, ni te preocupes, sé perfectamente’. Mis hermanas igual, pero igual les molesta que manchen de esa forma”, expresó visiblemente incómoda durante la entrevista.

La exseleccionada nacional recalcó que su hija ha sido testigo desde el principio de cómo la situación ha escalado a nivel mediático, afectando no solo su imagen pública, sino también la tranquilidad de su entorno familiar. A pesar de la comprensión por parte de los suyos, Málaga reconoció el malestar que les genera la propagación de información sin fundamento.

PUEDES VER: Natalia Málaga sorprende al tildar de 'agrandado' a Christian Cueva frente a Jefferson Farfán: 'Calladito se le ve más guapo'

lr.pe

Natalia Málaga aclara su relación con Eva Ayllón

Frente a las cámaras, Natalia Málaga se mostró tajante al negar cualquier tipo de relación sentimental con Eva Ayllón, aclarando que ambas comparten una amistad cercana y una relación laboral de muchos años. “Y en primer lugar, no soy pareja de Eva Ayllón. Es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo en los tiempos que vengo trabajando con ella”, puntualizó.

La deportista también abordó el impacto que han tenido estas declaraciones en su vida profesional y personal, especialmente durante el conflicto legal con Carlos Ayllón, quien habría difundido indirectamente estas versiones. “Esto es una cosa que, perdóname la palabra, han jod*** a mi familia, han jod*** mi imagen. Eso es lo que él ha querido”, sostuvo, aludiendo al hijo mayor de la cantante.

