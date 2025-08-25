HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Melissa Klug también comentó que Jefferson Farfán jamás la ha maltratado, a pesar de la reciente controversia por un juicio perdido relacionado con una cláusula de confidencialidad.

Melissa Klug sorprendió al público luego de que afirmara que sí se sentaría a hablar con el padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán. La 'blanca de Chucuito' estuvo en el programa 'América Hoy' y respondió a las diversas preguntas que le hicieron las conductoras del programa de TV.

Precisamente, fue Janet Barboza, quien le consultó sobre qué opinaba por el exfutbolista, Jefferson Farfán, y su afirmación ha llamado la atención. "¿Jeffersón Farfán es una buena persona, según tu experiencia? ¿Crees que podrían sentarse a conversar y llegar a un buen acuerdo?", preguntó Barboza. A lo que, Klug afirmó que sí. "Yo pienso que sí".

Melissa Klug afirma que Jefferson Farfán jamás la ha maltratado

Melissa Klug, estuvo en el programa 'América Hoy' donde respondió de todo y más aún cuando se ha dado a conocer que perdió un juicio que tenía con el exjugador de fútbol y padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán. Klug, tendría que pagar fuerte suma tras no respetar una cláusula de confidencialidad en la que se prohibía mencionarlo.

Por lo que, Janet Barboza, le consultó si ella ha sentido que Farfán en algún momento la ha maltratado como mujer, a lo que, Melissa enfatizó que no. "No, nunca".

Melissa Klug tendrá que pagar 300.000 dólares a Jefferson Farfán

Melissa Klug tendría que hacer el pago de 300.000 dólares a su expareja, Jefferson Farfán, esto debido al largo juicio que ambos tuvieron debido a que, Klug habría faltado a una de las cláusulas de confidencialidad que habrían tenido y que se le prohibía hablar o mencionar a Farfán. Aunque, aun el proceso legal está en segunda instancia, sería apelada por la defensa de la 'Blanca de Chucuito'.

