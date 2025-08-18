Melissa Klug volvió a estar en el ojo público tras las revelaciones de su hija Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad', emitido el pasado 17 de agosto. Durante el programa, la joven influencer relató episodios de su vida familiar y su entorno mediático, mencionando a figuras como Jefferson Farfán. “Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, expresó Samahara, al revelar que su madre fue “mano dura” con ella a través de fuertes castigos.

Melissa Klug utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a su hija luego de sus complicadas confesiones en el sillón rojo. La empresaria compartió una publicación en Instagram en la que le mostró su respaldo incondicional: “Ella no vino a continuar mi historia, vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en la primera fila”, escribió, dándole fuerza a Lobatón.

Melissa Klug y su emotivo mensaje a su hija Samahara

Al día siguiente de la emisión, Melissa Klug compartió en sus historias de Instagram un mensaje tierno y sorpresivo dedicado a Samahara Lobatón, luego de que su hija diera detalles de su vida mediática y de lo que vivió en el entorno familiar. “Mi hija no es mi reflejo, ella brilla con luz propia. Mi hija no es una extensión de mí: ela no copia mis silencios, los rompe. No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más firme que yo, más fiel así misma que yo. Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila”, se pudo leer en la publicación de la expareja de Jefferson Farfán.

Samahara le dijo 'Hitler' a Melissa Klug por sus castigos

Samahara Lobatón sorprendió con fuertes confesiones en 'El valor de la verdad', donde reveló la estricta disciplina que recibió de su madre, Melissa Klug. “Conmigo era mano dura”, aseguró la influencer, al detallar que durante su adolescencia los castigos eran aplicados a “mano alzada”.

La creadora de contenido también reconoció que en el pasado consumió drogas, aunque precisó que nunca llegó a desarrollar una adicción gracias al control de su madre. “Para eso estaba el Hitler de mi mamá”, expresó la joven, quien se convirtió en madre a los 19 años.