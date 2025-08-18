HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Espectáculos

Melissa Klug lanza sorpresivo mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': "No quiero que sea como yo"

Melissa Klug se pronunció tras el polémico programa de su hija Samahara Lobatón en el sillón rojo de Beto Ortiz. La ‘Blanca de Chucuito’ dejó entrever que no desea que su hija repita su historia.

Melissa Klug lanza sorpresivo mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram
Melissa Klug lanza sorpresivo mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram | Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram

Melissa Klug volvió a estar en el ojo público tras las revelaciones de su hija Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad', emitido el pasado 17 de agosto. Durante el programa, la joven influencer relató episodios de su vida familiar y su entorno mediático, mencionando a figuras como Jefferson Farfán. “Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, expresó Samahara, al revelar que su madre fue “mano dura” con ella a través de fuertes castigos.

Melissa Klug utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a su hija luego de sus complicadas confesiones en el sillón rojo. La empresaria compartió una publicación en Instagram en la que le mostró su respaldo incondicional: “Ella no vino a continuar mi historia, vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en la primera fila”, escribió, dándole fuerza a Lobatón.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Melissa Klug y su emotivo mensaje a su hija Samahara

Al día siguiente de la emisión, Melissa Klug compartió en sus historias de Instagram un mensaje tierno y sorpresivo dedicado a Samahara Lobatón, luego de que su hija diera detalles de su vida mediática y de lo que vivió en el entorno familiar. “Mi hija no es mi reflejo, ella brilla con luz propia. Mi hija no es una extensión de mí: ela no copia mis silencios, los rompe. No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más firme que yo, más fiel así misma que yo. Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila”, se pudo leer en la publicación de la expareja de Jefferson Farfán.

Samahara le dijo 'Hitler' a Melissa Klug por sus castigos

Samahara Lobatón sorprendió con fuertes confesiones en 'El valor de la verdad', donde reveló la estricta disciplina que recibió de su madre, Melissa Klug. “Conmigo era mano dura”, aseguró la influencer, al detallar que durante su adolescencia los castigos eran aplicados a “mano alzada”.

La creadora de contenido también reconoció que en el pasado consumió drogas, aunque precisó que nunca llegó a desarrollar una adicción gracias al control de su madre. “Para eso estaba el Hitler de mi mamá”, expresó la joven, quien se convirtió en madre a los 19 años.

Samahara Lobatón cambia su respuesta en 'El valor de la verdad' y afirma que Melissa Klug es mejor madre que ella: "No la juzgo"

Samahara Lobatón cambia su respuesta en 'El valor de la verdad' y afirma que Melissa Klug es mejor madre que ella: “No la juzgo”

Samahara Lobatón expone mensaje que Jefferson Farfán envió a Bryan Torres para impedir su relación: "Que ibar a armarle un ampay"

Samahara Lobatón expone mensaje que Jefferson Farfán envió a Bryan Torres para impedir su relación: “Que ibar a armarle un ampay”

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán y tener que pagarle S/300.000: "Me parece una aberración"

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: "Para vivir en paz"

