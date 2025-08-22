HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

Melissa Klug buscaría también que los S/43.000 que recibe mensualmente de Jefferson Farfán como pensión de alimentos aumenten considerablemente, debido a que “está gastando más”, aseguró Janet Barboza en vivo.  

Jefferson Farfán y Melissa Klug tienen dos hijos, Adriano y Jeremy de 17 y 11 años aproximadamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Jefferson Farfán y Melissa Klug tienen dos hijos, Adriano y Jeremy de 17 y 11 años aproximadamente. Foto: Composición LR/Instagram.

Melissa Klug y Jefferson Farfán se verán las caras este martes 26 de agosto, con motivo de la segunda audiencia de conciliación, cuyo objetivo es el pedido de aumentar la pensión de alimentos de los dos hijos que tienen en común. “Él empezó una reducción de alimentos y pedí un aumento. Y ahora todo se ha centrado en un solo proceso”, aclaró la influencer a ‘América hoy’

Sin embargo, Janet Barboza afirmó que la popular ‘blanca de chucuito’, junto a su abogado, busca que el exfutbolista deposite la pensión de alimentos, por ahora de S/ 43.000 mensuales, hasta que sus hijos cumplan los 28 años y no los 18, como suele ser lo habitual.

"Lo que está pidiendo Melissa Klug es que se reconozca la manutención de sus hijos hasta los 28 años, es decir, hasta que terminen de estudiar”, afirmó la presentadora en vivo. Recordemos que ambos tienen dos hijos en común: Adriano y Jeremy, de 17 y 11 años respectivamente.   

PUEDES VER: Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

lr.pe

Melissa Klug habría asegurado que la pensión que le entrega Farfán no le alcanza, según Janet

Janet Barboza explicó el por qué Melissa Klug busca que Jefferson Farfán aumente el monto mensual que recibe como pensión de alimentos por sus dos hijos en común.

“También ha trascendido que los 43 mil soles no le alcanza. 'Un ratito, esa conciliación la tuvimos cuando mis hijos tenían entre tres y siete años, hoy mis hijos son adolescentes, están más grandes y gastan más, esa manutención la tendrían que aumentar", sostuvo la ‘rulitos’ en ‘América hoy’, dejando sorprendidos a las conductoras.

Melissa Klug ahora espera que Jefferson Farfán asista a la segunda conciliación y acepte los pedidos que tiene en mente junto a su abogado. Por otra parte, se confirmó que la empresaria será la invitada principal en el programa ‘Esta noche’, conducido por La Chola Chabuca, donde contará más detalles sobre los líos legales que mantiene con Jefferson Farfán. Se estrenará el sábado a las 10.00 P.M.

PUEDES VER: Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

lr.pe

Ethel Pozo quedó en shock por pedido de Melissa Klug a Jefferson Farfán

Luego de que Janet Barboza asegure que Melissa Klug quiere que Jefferson Farfán deposite la pensión de alimentos hasta que sus hijos cumplan 28 años, Ethel Pozo quedó sorprendida y se mostró en contra. "La Ley te dice que si el joven termina la secundaria y quiere seguir una carrera universitaria la pensión se prolonga, pero no sé si hasta los 28, una carrera lo acabas hasta los 23", señaló.

Su compañera, Valeria Piazza, también expreso su desacuerdo y calificó como un exceso lo propuesto por Melissa klug, ya que sus dos hijos, en algún momento, tendrán que empezar a trabajar.

