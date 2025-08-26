HOYSuscripcion LR Focus

Greyssi Ortega afirma que Ítalo Villaseca no quiere divorciarse y hace desesperado pedido: “Estoy apuradísima, me quiero casar”

Greyssi Ortega aclaró que aún no puede divorciarse de Ítalo Villaseca debido a su negativa, lo que estaría retrasando sus planes de boda con su actual pareja, Randol Pastor.

Greyssi Ortega cuenta que no se ha podido divorciar de Ítalo Villaseca. Foto: Composición LR/Latina
Greyssi Ortega cuenta que no se ha podido divorciar de Ítalo Villaseca. Foto: Composición LR/Latina

Greyssi Ortega estuvo este 26 de agosto en ‘Ponte en la cola’ para hablar de su expareja Ítalo Villaseca, a quien acusó de violencia física y de haber provocado la pérdida de su bebé. Al ingresar al set, la hermana de Milena Zárate fue presentada por Ricardo Rondón como la todavía esposa de Ítalo, a lo que ella reaccionó con evidente desagrado. “¿No eres todavía la esposa de él?”, preguntó el conductor. Al respecto, Greyssi respondió que la situación se debía a la negativa de Ítalo a otorgarle el divorcio.

Además, la exbailarina colombiana reveló que tiene planes de boda con su actual pareja, Randol Pastor, padre de su hijo más reciente, aunque estos se estarían retrasando por culpa de su todavía esposo, quien se niega a darle el divorcio. “Yo sí estoy apuradísima, me quiero casar”, expresó en un desesperado pedido frente a las cámaras, dejando sorprendidos a Michelle Soifer y a Ricardo Rondón.

PUEDES VER: 'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

lr.pe

Greyssi Ortega revela detalles sobre su divorcio y planes de boda

Al inicio de la entrevista, Greyssi Ortega comentó que ha querido divorciarse de Ítalo Villaseca, con quien se casó en 2014 para evitar ser retirada del país, pero que él se ha negado a otorgarle el divorcio señalando que le estaría 'haciendo un favor'. “Porque no me quiere dar el divorcio, pero si acá, ahora sí me lo da, por favor, quiero divorciarme de ti. No es un favor, es un pedido que ya hace tiempo me quiero divorciar”, sentenció.

La hermana de Milena Zárate también dejó afirmó que tiene planes de volver a casarse con su pareja Randol Pastor. “No me lo quiere dar porque me dice: ‘Ay, yo te estoy haciendo el favor de divorciarme porque tú estás apurada y yo no’. Yo sí estoy apuradísima, porque me quiero casar”, agregó la exbailarina. La pareja se ha mostrado más feliz que nunca tras convertirse el pasado 15 de julio en padres de un bebé.

PUEDES VER: Leslie Shaw despotrica contra 'América hoy' tras polémica de Gisela Valcárcel: 'Ese programa es horrible'

lr.pe

Greyssi Ortega admitió que le pagó a Ítalo Villaseca para que se case con ella

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Greyssi Ortega confesó que le pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca, a quien conoció a través de una amiga, para que se casaran y así migraciones no la sacara del Perú. "Mi amiga le dice: 'Ítalo, ¿te quieres casar con Greissy? Ella te va a pagar. Ya no tendría que trabajar porque ya puedes entrar a la televisión y hacerte un nombre famoso y lo que tú siempre has querido'", contó Ortega.

Según relató, el joven aceptó sin reparos, motivado por la promesa de una vida más acomodada. Esto habría sido con conocimiento de su familia Villaseca, que siempre habría deseado que Ítalo alcanzara la fama en televisión.

