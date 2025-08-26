HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Deportes

Ricardo Gareca reveló su plato favorito de la gastronomía local y reafirmó: "El pisco es peruano"

El 'Tigre' también recordó el partido más difícil como entrenador, siendo el encuentro contra Croacia, en la preparación para el Mundial 2018.

Ricardo Gareca tuvo una reciente entrevista en el programa de Jefferson Farfán. Foto: composición LR/captura Enfocado/difusión
Ricardo Gareca tuvo una reciente entrevista en el programa de Jefferson Farfán. Foto: composición LR/captura Enfocado/difusión

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, en una reciente entrevista en el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, participó en la dinámica "Un poco de todo", donde respondió preguntas tanto futbolísticas como personales. En esa sección, el ‘Tigre’ reveló su plato favorito de la gastronomía peruana y también dio su opinión sobre si el pisco es chileno o peruano.

Sus respuestas fueron recibidas con alegría por los hinchas, quienes comentaron en la publicación expresando su cariño hacia el técnico argentino. Además, contó cuál considera que fue el partido más difícil al mando de la selección y, al finalizar, dejó unas emotivas palabras al señalar que el Perú es una parte fundamental de su vida.

PUEDES VER: Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

lr.pe

Ricardo Gareca revela su plato favorito gastronomía peruana

Durante la ronda de preguntas, Gareca reveló que su plato favorito de la gastronomía peruana es la causa. “Bueno, a mí me gusta la causa, más que nada”, expresó. Asimismo, cuando se le consultó sobre el debate de si el pisco es peruano o chileno, respondió con firmeza: “El pisco es peruano”.

En cuanto a su mejor partido como entrenador de la selección peruana, destacó el encuentro contra Croacia en la preparación para el Mundial de Rusia 2018. “Por la dimensión con Croacia, fue un partido que ganamos en la preparación para el Mundial. Si bien fue amistoso, el rival llegó a la final del mundo. No sé si fue el mejor, pero sí uno de los mejores partidos”, comentó.

Finalmente, al referirse a lo que significa el Perú en su vida, Gareca afirmó: “Perú es gran parte de mi vida. En lo futbolístico representa gran parte de lo que soy en la actualidad”.

PUEDES VER: El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

lr.pe

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección peruana?

Desde que asumió en marzo de 2015, el ‘Tigre’ estuvo al mando de la selección peruana en 96 partidos, consiguiendo 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas. Más allá de las estadísticas, Ricardo Gareca logró devolverle la competitividad a un equipo que llevaba más de tres décadas sin participar en un Mundial y cuyo logro más reciente había sido alcanzar el podio en la Copa América 2011.

Notas relacionadas
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

Ricardo Gareca revela a Jefferson Farfán si tuvo la oportunidad de dirigir a Alianza Lima: "Hubo una conversación, pero nada oficial"

LEER MÁS
Ricardo Gareca revela el fuerte motivo de por qué no se quedó en la selección peruana: "No me gustaron las formas"

Ricardo Gareca revela el fuerte motivo de por qué no se quedó en la selección peruana: "No me gustaron las formas"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

LEER MÁS
Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota