Ricardo Gareca aclaró que nunca recibió una propuesta formal de Alianza Lima, pese al deseo expresado por Jefferson Farfán, y destacó que sus visitas al Perú también responden a motivos personales. | Foto: Composición LR/ Instagram

Ricardo Gareca aclaró que nunca recibió una propuesta formal de Alianza Lima, pese al deseo expresado por Jefferson Farfán, y destacó que sus visitas al Perú también responden a motivos personales. | Foto: Composición LR/ Instagram

En el reciente programa 'Enfocados', el técnico argentino Ricardo Gareca respondió a la pregunta que muchos aficionados se hacían: si alguna vez fue contactado para dirigir Alianza Lima durante su paso por Perú. Ante la inquietud de Jefferson Farfán, el exentrenador de la selección peruana aclaró que, aunque hubo algún tipo de conversación preliminar, nunca se trató de una oferta formal.

Gareca explicó con detalle lo que sucedió con el club íntimo: "En algún momento hubo una conversación, pero no hubo nada oficial". Con esto, el entrenador dejó en claro que se trató de un contacto inicial que no llegó a concretarse en ningún momento con los directivos del club aliancista.

Jefferson Farfán destacó la ilusión que habría significado contar con Ricardo Gareca en Alianza Lima

Jefferson Farfán expresó su deseo de que Gareca hubiese dirigido Alianza Lima durante los años 2021 y 2022, cuando el jugador llegó al club, mencionando la ilusión que habría significado levantar una copa bajo su dirección. El "Tigre" respondió con humildad, reconociendo el interés, pero también recordando su afinidad con Universitario de Deportes: “La U me trató muy bien. Es una institución que quiero porque fue el único equipo que dirigí acá en Perú, y bueno, me trataron muy bien".

Gareca también se refirió a la posibilidad de volver a dirigir en Perú en el futuro, dejando abierta la puerta a su regreso: "En Perú, no solamente me une la amistad de gente que he conocido o que me ha gustado el país, sino que tengo cuestiones personales donde yo he podido haber hecho alguna inversión". Con esto, explicó que su vínculo con Perú va más allá del fútbol.

Ricardo Gareca reafirmó su vínculo con el Perú al señalar que viene en múltiples ocasiones a nuestro país

El exentrenador de la selección peruana destacó que, además del aspecto profesional, sus visitas a Perú están motivadas por razones personales y afectivas: "Ahora vine por el libro de Edwin Oviedo en la presentación del libro. Yo vengo habitualmente sin que se entere nadie, porque tengo cuestiones personales acá. Así que siempre es un motivo de venir acá a Perú."

En conclusión, Ricardo Gareca dejó en claro el gran cariño que le tiene a nuestro país y dejó abierta su disposición a regresar al país para dirigir a un club o volver a la selección peruana. Esto demuestra que su relación con el fútbol peruano y con el país sigue más vigente que nunca.