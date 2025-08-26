HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

La modelo y actriz Angie Jibaja sorprendió en un live de TikTok al pedir donaciones para costear gastos en Chile. La madre reveló el motivo de la situación actual de su hija.

Angie Jibaja pide donaciones a sus seguidores en TikTok para gastos personales.
Angie Jibaja pide donaciones a sus seguidores en TikTok para gastos personales. | Foto: Chilevisión

Angie Jibaja, conocida como la 'chica de los tatuajes', volvió a captar la atención pública tras realizar una transmisión en vivo en TikTok en la que solicitó regalos y donaciones a sus seguidores. Según explicó, atraviesa un momento difícil en Chile y necesita apoyo para cubrir gastos personales y estéticos.

En el mismo espacio, la modelo afirmó que varias personas desean verla destruida, pero aseguró que intenta recuperarse pese a las adversidades. Incluso anunció el lanzamiento de su página web, aunque reconoció que aún no cuenta con todos los productos que quisiera ofrecer, debido a sus limitaciones actuales.

Angie Jibaja revela que necesita realizarse procedimientos estéticos en Chile. Foto: Wapa/TikTok

Angie Jibaja revela que necesita realizarse procedimientos estéticos en Chile. Foto: Wapa/TikTok

PUEDES VER: Greysi Ortega revela en 'EVDLV' que cruzó dos ríos para pasar la frontera a Estados Unidos y la detuvieron: "Me puse a llorar"

lr.pe

Angie Jibaja pide donaciones en TikTok

Durante su transmisión, Angie se mostró sincera al detallar los motivos que la llevaron a pedir ayuda a sus seguidores. “Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo del espectáculo, hay que pagar y como estoy sola en Chile, no puedo, pero sé que cuento con ustedes”, expresó la exmodelo, recibiendo diversos comentarios de apoyo y también críticas.

Pese a las reacciones, Jibaja insistió en que se encuentra en un proceso de recuperación. “Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para salir adelante”, comentó. El pedido de la artista no pasó desapercibido, pues evidenció las dificultades que enfrenta lejos de su entorno habitual en Perú.

PUEDES VER: ¿Quién es Randol Pastor, la actual pareja de Greyssi Ortega y padre de su cuarto hijo que la acompañó en ‘EVDLV’?

lr.pe

Preocupación de su madre por tratamiento psiquiátrico

Mientras Angie pedía ayuda en redes, su madre, Maggie Liza, manifestó su preocupación en una entrevista para el programa 'Ponte en La Cola'. Señaló que el tratamiento psiquiátrico al que está sometida su hija podría estar afectando su comportamiento. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido”, declaró.

La madre de la modelo adelantó que planea conversar con el médico tratante para entender qué ocurre con la salud de su hija. “Toda esta semana he querido hablar con él, pero no he podido. El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”, dijo, advirtiendo además que los episodios de Angie podrían impactar en la relación con sus hijos y en la tranquilidad de la familia.

Notas relacionadas
La mamá de Angie Jibaja responde ante la denuncia de Jean Paul y Romina Gachoy: ''Le dio crisis de pánico''

La mamá de Angie Jibaja responde ante la denuncia de Jean Paul y Romina Gachoy: ''Le dio crisis de pánico''

LEER MÁS
Magaly Medina no se queda callada y responde a la amenaza de Angie Jibaja de demandarla: “Ella puede decir todo lo que quiera”

Magaly Medina no se queda callada y responde a la amenaza de Angie Jibaja de demandarla: “Ella puede decir todo lo que quiera”

LEER MÁS
Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica y por no respetar medidas judiciales

Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica y por no respetar medidas judiciales

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV

Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV

LEER MÁS
Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota