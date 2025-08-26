Angie Jibaja, conocida como la 'chica de los tatuajes', volvió a captar la atención pública tras realizar una transmisión en vivo en TikTok en la que solicitó regalos y donaciones a sus seguidores. Según explicó, atraviesa un momento difícil en Chile y necesita apoyo para cubrir gastos personales y estéticos.

En el mismo espacio, la modelo afirmó que varias personas desean verla destruida, pero aseguró que intenta recuperarse pese a las adversidades. Incluso anunció el lanzamiento de su página web, aunque reconoció que aún no cuenta con todos los productos que quisiera ofrecer, debido a sus limitaciones actuales.

Angie Jibaja revela que necesita realizarse procedimientos estéticos en Chile. Foto: Wapa/TikTok

Angie Jibaja pide donaciones en TikTok

Durante su transmisión, Angie se mostró sincera al detallar los motivos que la llevaron a pedir ayuda a sus seguidores. “Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo del espectáculo, hay que pagar y como estoy sola en Chile, no puedo, pero sé que cuento con ustedes”, expresó la exmodelo, recibiendo diversos comentarios de apoyo y también críticas.

Pese a las reacciones, Jibaja insistió en que se encuentra en un proceso de recuperación. “Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para salir adelante”, comentó. El pedido de la artista no pasó desapercibido, pues evidenció las dificultades que enfrenta lejos de su entorno habitual en Perú.

Preocupación de su madre por tratamiento psiquiátrico

Mientras Angie pedía ayuda en redes, su madre, Maggie Liza, manifestó su preocupación en una entrevista para el programa 'Ponte en La Cola'. Señaló que el tratamiento psiquiátrico al que está sometida su hija podría estar afectando su comportamiento. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido”, declaró.

La madre de la modelo adelantó que planea conversar con el médico tratante para entender qué ocurre con la salud de su hija. “Toda esta semana he querido hablar con él, pero no he podido. El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”, dijo, advirtiendo además que los episodios de Angie podrían impactar en la relación con sus hijos y en la tranquilidad de la familia.