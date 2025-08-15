La mamá de Angie Jibaja habló sobre la denuncia de su hija contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. | Foto: composición LR/Amor y fuego/ATV

La reciente polémica que involucra a Angie Jibaja, su expareja Jean Paul Santa María y Romina Gachoy por la custodia de sus hijos ha acaparado la atención en el mundo del espectáculo. En este contexto, la madre de la exmodelo peruana ha hablado sobre la denuncia interpuesta por su hija contra Santa María y Gachoy.

La mamá de Angie Jibaja salió al frente para hablar sobre el proceso legal y el tratamiento médico que está llevando su hija. Foto: FB - Angie Jibaja

La postura de la madre de Angie Jibaja

Maggie, la madre de Angie Jibaja, dejó en claro que la 'chica de los tatuajes' ha tenido la intención de regresar al Perú para encarar a Jean Paul Santa María y a Romina Gachoy: ''La idea era que iba a viajar y se iba a enfrentar a ellos. Sin embargo, como siempre le dicen que sus hijos no la querían ver, yo pienso que ella ha tenido temor de que, si ella llega, su hijos la iban a rechazar'', dijo.

En paralelo, la madre de la exchica reality confesó que su hija fue trasladada a un centro de salud para tratar sus problemas mentales: "Por eso le dio la crisis de pánico y todas esas cosas. Se le tuvo que llevar de urgencia, porque ella empezó a hablar de cosas que no eran", declaró Maggie Liza.

El tratamiento de Angie Jibaja para encontrar la estabilidad emocional que necesita

En el contexto de la custodia de sus hijos, Angie Jibaja está recibiendo tratamiento para lograr estabilidad emocional. En este marco, el proceso legal que mantiene con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sigue su curso, lo que ha generado opiniones divididas y disputas públicas entre los involucrados.

Además, la exmodelo mencionó en su momento que sus hijos eran maltratados por su padre y su actual pareja, lo que daba a entender que, si les ocurriera algo a los menores, "ellos serían los culpables".