EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Greysi Ortega revela en 'EVDLV' que cruzó dos ríos para pasar la frontera a Estados Unidos y la detuvieron: "Me puse a llorar"

La hermana de Milena Zárate confesó en 'El valor de la verdad' que tuvo una dura travesía para llegar a Estados Unidos junto a su familia.

Greysi Ortega reveló en 'El valor de la verdad' las dificultades que vivió cuando migró a Estados Unidos.
Greysi Ortega reveló en 'El valor de la verdad' las dificultades que vivió cuando migró a Estados Unidos. | Foto: composición LR/ captura de YouTube/ El Valor de la Verdad/ X

Greysi Ortega se presentó el pasado domingo, 24 de agosto, en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y reveló detalles nunca antes contados sobre su relación con Milena Zárate, su pareja Randol Pastor, su exrelación con Ítalo Villaseca y qué pasó cuando decidió migrar a Estados Unidos.

En el programa, la joven colombiana respondió a la pregunta 10 donde reveló que estuvo detenida en la frontera México - Estados Unidos. "Fue muy traumante para mis hijos", reveló Ortega sobre su experiencia con la policía migratoria de EE. UU..

PUEDES VER: Laura Spoya arremete contra Paty Lorena por lanzar especulaciones y la productora le responde: "No soporto a lambisconas"

Greysi Ortega reveló que cruzó dos ríos para llegar a Estados Unidos

Beto Ortiz invitó a Greysi Ortega a su programa donde pasó diversas preguntas hasta llegar a la décima, donde reveló su detención junto a sus hijos tras cruzar la frontera a Estados Unidos.

"Me sentía valiente al cruzar dos ríos con mis hijos. Llamé a Milena y le dije que nos iban a secuestrar, que nos iban a matar. Lo que pasó fue que me quedé en Cancún y me detuvieron, porque sabían que los colombianos querían cruzar la frontera y me cerraron el pase", confesó.

Su experiencia le trajo varios traumas; ya que estuvo con sus hijos en todo el momento en que le impidieron viajar. Greysi contó que a pocos minutos de abordar su vuelo en el aeropuerto le "quitaron el pasaporte" y los "detuvieron a los cuatro".

"Me puse a llorar. Llamé a Milena y a Ítalo, y él me dijo que era obra de Dios y que mejor me vaya a Colombia", reveló. Asimismo, dio a conocer que recibió ayuda de albergues donde se quedó en México y para poder volver a comprar su pasaje vendió una entrevista a un canal de televisión.

