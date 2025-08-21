Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

Un cumpleaños celebrado en Chiclayo, en Perú, sorprendió por los generosos obsequios de la familia de la festejada. El hecho fue compartido en la plataforma de TikTok, donde usuarios se mostraron asombrados por la cantidad de dulces entregados en baldes, lo que demuestra la aparición de nuevas tendencias en las fiestas infantiles.

Familia regaló baldes repletos de dulces en cumpleaños infantil

De acuerdo al clip viral en la cuenta @lithgv/video, los padres de una menor de un año solicitó el apoyo de toda su familia para rellenar más de 45 baldes de plástico. Cada balde contenía una gaseosa de 1 litro, un jugo familiar, galletas, caramelos, papitas, entre otros.

De esta forma, se entregó estos contundentes obsequios a todos los invitados. Algo muy diferente a otros cumpleaños, donde usualmente solo se entrega bolsitas con golosinas y hasta cajitas, pero no tan generosos.

Usuarios comparten sus reacciones y piden que los inviten

Como era de esperarse, el clip generó varias reacciones de asombro y también curiosidad. El video en TikTok acumuló más de 900.000 visualizaciones y 40.000 reacciones.

"¿No invitan a niñas grandes?", "Invítenme, llevo regalo, lo prometo", "Excelente cumpleaños. Le aseguran su primer emprendimiento a los invitados", "Primer añito dicen, no me quiero imaginar el quinceañero, un carro para todos", "¿Aceptan niños de 22 años?", "Solo les faltaba poner 1 kilo de arroz y 2 kilos de azúcar", "Por eso me gusta ir a las fiestas infantiles en Perú", "Invítenme, yo barro", "Parece canasta navideña", reaccionaron usuarios en TikTok.