Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica y por no respetar medidas judiciales
Jean Paul Santa María acudió a comisaría de Barranco para acusar a su expareja Angie Jibaja de violar medidas de protección y emitir mensajes perjudiciales hacia sus hijos y a su esposa.
Jean Paul Santa María y Angie Jibaja vuelve a situarse en el ojo público, esta vez por una nueva denuncia presentada por el cantante ante la comisaría de Barranco. La acusación, difundida el 12 de agosto del programa 'Magaly TV, la firme', detalla presuntos actos de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad por parte de la modelo, madre de los dos hijos del artista.
Santa María solicitó la intervención de las autoridades tras identificar que su ex pareja habría infringido una orden de alejamiento emitida en 2021. Esta medida prohíbe expresamente que Angie Jibaja mencione a sus hijos en medios de comunicación y redes, así como lanzar declaraciones que afecten la imagen del padre.
Angie Jibaja emite acusaciones en un live
El detonante de la nueva denuncia fue una transmisión en vivo realizada por Angie Jibaja en redes sociales. En dicho material, la modelo criticó el modo de crianza de los menores, asegurando que sus hijos se desplazan sin compañía del colegio a su domicilio, algo que, según ella, representa un riesgo. “Si a uno de mis niños le pasa algo, es directamente culpa de Jean Paul Santa María y de su esposa”, declaró Jibaja durante el live.
Además, Angie hizo alusión a un supuesto “abuso” hacia los menores, calificó al cantante de “narcisista” e incluso incitó a uno de sus hijos a buscar el significado del término. Estas afirmaciones fueron recogidas en el reporte policial al que tuvo acceso el programa de ATV, y forman parte de la documentación presentada.
Jean Paul Santa María busca mejoría en las medidas de protección
Durante el informe emitido por 'Magaly TV, la firme', se dio a conocer que Angie Jibaja participó en un programa chileno de señal abierta, donde nuevamente habló de sus hijos y expresó su frustración por no convivir con ellos.
Las medidas judiciales dictadas en 2021 son claras: Angie no puede divulgar información, imágenes ni conversaciones relacionadas con sus hijos en ninguna plataforma. No obstante, según el contenido de la denuncia, estos actos no se estarían cumpliendo. “Mis hijos están cansados de tanto abuso”, manifestó Santa María durante la entrevista difundida por ATV, solicitando a las autoridades una posible reestructuración de las medidas.