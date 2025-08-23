HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

Yape, la popular aplicación de transferencias de dinero en Perú, ofrece una opción para quienes se equivocan al enviar un monto o mandar al contacto incorrecto.

Muchos usuarios de Yape a veces se equivocan al yapear un monto incorrecto o enviarlo al contacto que no pertenece, por lo que la app del BCP ofrece una serie de recomendaciones.
Muchos usuarios de Yape a veces se equivocan al yapear un monto incorrecto o enviarlo al contacto que no pertenece, por lo que la app del BCP ofrece una serie de recomendaciones. | Foto: Composición LR/ El Peruano/ Yape

En muchas ocasiones, los peruanos han realizado un depósito desde la aplicación Yape, que permite transferir dinero con solo colocar el número de celular de otro usuario o escanear el código QR de su dispositivo móvil. Esta facilidad se ha replicado en diversas regiones del Perú; sin embargo, puede ocurrir que, por error, se envíe un monto incorrecto o que se dirija al usuario equivocado.

Ante este tipo de situaciones, la página oficial de Yape responde a la siguiente pregunta: ¿puedo cancelar un pago si me equivoqué de contacto o de monto al yapear?

PUEDES VER: Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero?

La respuesta es que no, no es posible anular un pago en Yape si te equivocaste de monto o de contacto al enviar dinero. Aun así, la billetera digital ofrece una serie de recomendaciones para cuando ocurra este inconveniente.

  • Ingresas a tu sesión de Yape y vas al Centro de Ayuda que tiene un logo de audífonos.
  • Seleccionas el yapeo que necesitas que te regresen.
  • Vas a la opción "Me equivoqué al yapear"
  • Encuentra la opción que dice "Que Yape envíe mensaje" y presiona el botón
  • Finalmente, recuerda que la devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona
Recomendaciones de la página oficial de Yape en caso te equivoques al enviar un monto incorrecto o lo dirijas a un contacto equivocado. Foto: Yape

Recomendaciones de la página oficial de Yape en caso te equivoques al enviar un monto incorrecto o lo dirijas a un contacto equivocado. Foto: Yape

PUEDES VER: ¿Recargaste tu teléfono por Yape en un agente BCP y te equivocaste?: así puedes recuperar tu dinero

¿Qué puedo hacer si mi contacto no quiere devolver el yapeo?

En caso de que el usuario no quiera devolver el dinero enviado, la aplicación desarrollada por el BCP, o el propio banco creador, no puede hacer nada ante este problema. Lo que sí recomienda es verificar con cuidado quién es el destinatario y recordar el monto acordado para depositar. Asimismo, si se presentan problemas técnicos en la aplicación, lo mejor es esperar a que los inconvenientes se resuelvan.

