Magaly Medina no se queda callada y responde a la amenaza de Angie Jibaja de demandarla: “Ella puede decir todo lo que quiera”

En una transmisión en vivo por TikTok, Angie Jibaja amenazó a la presentadora de Magaly TV, la Firme por hablar de su vida pasada: “se va presa, porque se va presa”.


Magaly Medina responde a Angie Gibaja ante amenaza de demanda.
Magaly Medina responde a Angie Gibaja ante amenaza de demanda. | Composición LR/ YouTube - Magaly ATV/ Difusión

Magaly Medina respondió a las amenazas de la exmodelo Angie Jibaja, quien, durante un live de TikTok, la acusó de “acosarla” al hablar constantemente de su pasado. Jibaja afirmó que Medina tiene una "prohibición de hablar" sobre sus hijos, por lo que la presentadora de TV "se lo tendrá que ver con un juez y con la demanda que le voy a mandar". "Esta vez se va presa", añadió, calificando a la conductora como una mujer "que no tiene nada de influencer, sino que es una rompe hogares, rompe familias".

Magaly no dudó en responder con fuertes palabras a la exmodelo: "Bueno, es una persona que yo considero enferma. Ella dice que está terminando su terapia, pero yo creo que no es así. La terapia, creo, que para las adicciones no se termina jamás. Un adicto será siempre un adicto. Nunca un exadicto, será siempre un adicto toda su vida y tendrá que luchar contra eso, siempre".

La periodista también cuestionó la estabilidad emocional de la 'Chica de los tatuajes': "Yo no sé en qué condiciones mentales se encuentre. Es una persona que, personalmente, a mí siempre me ha dado lástima, porque no puede superar cualquier enfermedad que tiene". Además, añadió que "ella puede vociferar o decir todo lo que quiera".

Magaly Medina le pide empatía para Jean Paul y Romina Gachoy a Angie Jibaja

"Tras las acusaciones de Angie Jibaja contra su expareja, Jean Paul Santa María, por no acompañar a sus hijos al regresar del colegio y calificarlo de 'narcisista', así como por señalar a Romina Gachoy y a Jean Paul por permitir que los menores caminen solos, Santa María denunció a la exmodelo por presunta violencia psicológica contra los niños y por incumplir las medidas de protección establecidas en 2021, las cuales prohíben exponer a los menores en redes sociales."

Ante esta situación, Magaly le pidió a Jibaja que "fuera más empática" con las personas que crían y cuidan de sus hijos.

