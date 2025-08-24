HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

ProHass indicó que la Unión Europea observó 14 lotes de palta Hass, lo que representa apenas el 0,05% del total exportado, y aseguró que esta cifra no es representativa.

Unión Europea detecta cadmio en paltas Hass peruanas
Unión Europea detecta cadmio en paltas Hass peruanas | Composición LR/Andina/ difusión

La palta peruana, producto clave para la economía nacional, enfrenta cuestionamientos internacionales y críticas en redes sociales tras una notificación de la Unión Europea que reportó paltas peruanas con niveles superiores al límite máximo de 0,05 mg de metales pesados por kilo de fruta. Países como Bolivia y Chile emitieron alertas tras lo sucedido. El metal asociado a este caso es el cadmio, presente en la naturaleza y considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

De acuerdo con medios bolivianos, ese país está a la espera de un informe oficial, mientras que en Chile las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia de las importaciones a través del Sistema Internacional de Alertas Alimentarias. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido notificación formal que confirma la presencia de lotes afectados.

Por su parte, la Asociación de productores y exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) emitió un comunicado el 19 de agosto donde señalan que "han sido observados" 14 contenedores, lo que representa el "0.05% del total recibido en Europa". Según la organización, esta cifra no resulta representativa y se mantiene dentro de los estándares previstos.

PUEDES VER: ¡Histórico! Palta peruana rompe récord en exportaciones: aumentó un 32% en comparación al 2024

Respuesta del gobierno peruano ante la detección de cadmio en paltas peruanas

En una entrevista para RPP, Angel Manero Campos, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), restó importancia a la polémica y califico de "fábula" la versión de que la palta peruana sea peligrosa o que pueda motivar una alerta sanitaria. "En los niveles que tiene nuestros productos del agro, que son productos casi naturales. No hay ningún problema" (...) Para que el cadmio cause daño a una persona a través del consumo de palta, usted tendría que consumir 500 kilogramos por año, lo cual no consume nadie en el mundo" señalo el funcionario.

PUEDES VER: Productores mexicanos se muestran preocupados por la caída del aguacate en EE. UU. y la posición de la palta peruana en Europa: "Llega hasta España"

Crecimiento de las exportaciones de la palta peruana

La proliferación de cuestionamientos en redes sociales hacia la palta peruana se produce tras alcanzar, por primera vez, según datos de Fresh Fruit, US$ 1.034 millones en exportaciones durante el primer semestre de 2025, con un volumen de 545.859 toneladas. El principal destino fue Europa, donde Países Bajos concreto el 34% del total, seguido por España con el 17% y Estados Unidos con el 14%.

En 2024, de acuerdo al Midagri, el Perú se consolidó como el segundo mayor exportador mundial de palta, solo detrás de México, con un total de 571.000 toneladas enviadas a más de 67 mercados internacionales. La relevancia de este producto en la economía nacional llevó a la creación del "Día Nacional de la Palta Peruana", que se celebra cada tercer viernes de agosto.

