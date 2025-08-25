HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

¿Quién es Randol Pastor, la actual pareja de Greyssi Ortega y padre de su cuarto hijo que la acompañó en ‘EVDLV’?

Randol es cantante y dirige su propia orquesta. Junto a Greyssi, dio la bienvenida a su primer hijo, Redá Martin, hace un mes.

Él es Randol Pastor, actual pareja de Greyssi Ortega y con quien tuvo un hijo hace un mes.
Él es Randol Pastor, actual pareja de Greyssi Ortega y con quien tuvo un hijo hace un mes. | Foto: Composición LR

En la última edición de 'El valor de la verdad', Greyssi Ortega fue la invitada que se sentó en el temido sillón rojo. Como es la dinámica del programa, no fue sola, sino con un grupo de acompañantes que la iban a apoyar durante el desarrollo de las preguntas. Entre ellos, destacó Randol Pastor, actual pareja de la colombiana y padre de su cuarto hijo.

Junto a Eduardo y a Stefany Contreras, amigos de Greyssi, fueron los encargados del 'botón rojo', que podían usar en cualquier momento, para cambiar una pregunta si lo consideraban necesario. Pastor fue quien terminó usándolo para evitar que su pareja conteste sobre un incidente con Milena Zárate, pese a que había fuertes preguntas que involucraban su relación.

PUEDES VER: Milena Zárate enfrenta a Greissy Ortega tras acusaciones en 'El valor de la verdad' y expone preocupante audio: "Manipuladora y cínica"

lr.pe

¿Quién es Randol Pastor, actual pareja de Greyssi Ortega?

Randol Pastor es cantante de profesión, aunque también tiene experiencia como modelo. Actualmente, dirige su propia orquesta llamada "Randol Pastor y sus titanes de la cumbia", que inició este año. Hasta el momento, han realizado presentaciones en distintas discotecas al interior del país, así como varias apariciones televisivas donde era consultado por su relación con Greyssi Ortega. Asimismo, es hermano de la modelo Allison Pastor, quien es esposa de Erick Elera y madre de su segundo hijo.

Según un informe de Magaly TV La Firme, después de vivir un tiempo en EE.UU. Greyssi regresó al Perú, saliendo ya con Randol Pastor, en agosto del 2024. Las cámaras de la popular 'Urraca' los captaron juntos en una salida, que generó mucha especulación, sobre todo porque Milena Zárate comentó que el cantante tenía ya una pareja cuando conoció a Ortega.

PUEDES VER: La promesa de Greysi Ortega antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Hoy cierro ese capítulo"

lr.pe

Sin embargo, esa polémica quedó atrás, ya que hace un mes dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común: Redá Martin. Asimismo, Randol no ha dejado de demostrar cariño hacia su pareja, a quién califica como una mujer maravillosa. Confesó que se conocen desde hace años, por medio de su cuñado, pero que cada uno tenía su propia pareja.

Randol Pastor y Greyssi Ortega celebrando el cumpleaños número 32 de la colombiana, junto a sus 4 hijos. Foto: Instagram.

Randol Pastor y Greyssi Ortega celebrando el cumpleaños número 32 de la colombiana, junto a sus 4 hijos. Foto: Instagram.

¿Cómo fue la participación de Randol Pastor en 'EVDLV' de Greyssi Ortega?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', la pregunta número 5 estuvo relacionada con la relación entre Randol Pastor y Greyssi Ortega. En ella, la colombiana confesó que agredía al cantante al inicio de su relación. "Como yo estaba acostumbrada a la violencia (por su ex Ítalo Villaseca) era como que primero atacó yo, antes que yo sepa que él me iba a atacar", contó. Incluso dijo que le pedía que se aleje de ella, porque tenía muchos traumas por resolver.

Pero la participación de Randol no quedó solo en esa respuesta, ya que fue él quién usó el botón rojo para evitar que su pareja contestara la pregunta número 13, que trataba de un incidente relacionado con Milena Zárate y la hija mayor de Greyssi. Asimismo, el cantante motivó a la colombiana a terminar su participación en el programa, consejo que tomó y decidió retirarse con S/ 15.000.

Notas relacionadas
La promesa de Greysi Ortega antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Hoy cierro ese capítulo"

La promesa de Greysi Ortega antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Hoy cierro ese capítulo"

LEER MÁS
Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

LEER MÁS
La pregunta que Greissy Ortega evitó responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

La pregunta que Greissy Ortega evitó responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

LEER MÁS
Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

LEER MÁS
Milena Zárate enfrenta a Greissy Ortega tras acusaciones en 'El valor de la verdad' y expone preocupante audio: "Manipuladora y cínica"

Milena Zárate enfrenta a Greissy Ortega tras acusaciones en 'El valor de la verdad' y expone preocupante audio: "Manipuladora y cínica"

LEER MÁS
Greissy Ortega admite que pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella y no la saquen de Perú

Greissy Ortega admite que pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella y no la saquen de Perú

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota