¿Quién es Randol Pastor, la actual pareja de Greyssi Ortega y padre de su cuarto hijo que la acompañó en ‘EVDLV’?

Él es Randol Pastor, actual pareja de Greyssi Ortega y con quien tuvo un hijo hace un mes. | Foto: Composición LR

En la última edición de 'El valor de la verdad', Greyssi Ortega fue la invitada que se sentó en el temido sillón rojo. Como es la dinámica del programa, no fue sola, sino con un grupo de acompañantes que la iban a apoyar durante el desarrollo de las preguntas. Entre ellos, destacó Randol Pastor, actual pareja de la colombiana y padre de su cuarto hijo.

Junto a Eduardo y a Stefany Contreras, amigos de Greyssi, fueron los encargados del 'botón rojo', que podían usar en cualquier momento, para cambiar una pregunta si lo consideraban necesario. Pastor fue quien terminó usándolo para evitar que su pareja conteste sobre un incidente con Milena Zárate, pese a que había fuertes preguntas que involucraban su relación.

¿Quién es Randol Pastor, actual pareja de Greyssi Ortega?

Randol Pastor es cantante de profesión, aunque también tiene experiencia como modelo. Actualmente, dirige su propia orquesta llamada "Randol Pastor y sus titanes de la cumbia", que inició este año. Hasta el momento, han realizado presentaciones en distintas discotecas al interior del país, así como varias apariciones televisivas donde era consultado por su relación con Greyssi Ortega. Asimismo, es hermano de la modelo Allison Pastor, quien es esposa de Erick Elera y madre de su segundo hijo.

Según un informe de Magaly TV La Firme, después de vivir un tiempo en EE.UU. Greyssi regresó al Perú, saliendo ya con Randol Pastor, en agosto del 2024. Las cámaras de la popular 'Urraca' los captaron juntos en una salida, que generó mucha especulación, sobre todo porque Milena Zárate comentó que el cantante tenía ya una pareja cuando conoció a Ortega.

Sin embargo, esa polémica quedó atrás, ya que hace un mes dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común: Redá Martin. Asimismo, Randol no ha dejado de demostrar cariño hacia su pareja, a quién califica como una mujer maravillosa. Confesó que se conocen desde hace años, por medio de su cuñado, pero que cada uno tenía su propia pareja.

Randol Pastor y Greyssi Ortega celebrando el cumpleaños número 32 de la colombiana, junto a sus 4 hijos. Foto: Instagram.

¿Cómo fue la participación de Randol Pastor en 'EVDLV' de Greyssi Ortega?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', la pregunta número 5 estuvo relacionada con la relación entre Randol Pastor y Greyssi Ortega. En ella, la colombiana confesó que agredía al cantante al inicio de su relación. "Como yo estaba acostumbrada a la violencia (por su ex Ítalo Villaseca) era como que primero atacó yo, antes que yo sepa que él me iba a atacar", contó. Incluso dijo que le pedía que se aleje de ella, porque tenía muchos traumas por resolver.

Pero la participación de Randol no quedó solo en esa respuesta, ya que fue él quién usó el botón rojo para evitar que su pareja contestara la pregunta número 13, que trataba de un incidente relacionado con Milena Zárate y la hija mayor de Greyssi. Asimismo, el cantante motivó a la colombiana a terminar su participación en el programa, consejo que tomó y decidió retirarse con S/ 15.000.