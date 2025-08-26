HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Feriados y días no laborable septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Inicia el mes de septiembre y con ello los peruanos se preguntan si durante este nuevo mes habrá feriados o días no laborables. Revisa en esta nota el calendario oficial emitido por el Gobierno.

Inicia el mes de septiembre 2025: ¿habrá feriados o días no laborables?
Inicia el mes de septiembre 2025: ¿habrá feriados o días no laborables? | Foto: Composición LR/Andina.

Septiembre, el noveno mes del año 2025 está próximo a iniciar, por ello, genera expectativa en la población peruana sobre los próximos feriados y días no laborables. En esa línea, es importante conocer qué dispone el calendario oficial emitido por el Gobierno y que detalla las fechas de descanso.

Por lo que, para este nuevo, según indica el calendario oficial en el portal web, no existen días feriados a nivel nacional. Sin embargo, sí habrá día no laborable pero, para cierta región peruana.

PUEDES VER: ¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

lr.pe

Feriados y días no laborables en septiembre 2025

Si bien, durante el mes de septiembre no hay fechas feriadas, si habrá día no laborable que aplicará en la región Tacna, el 1 de septiembre será una fecha de descanso que aplicará para los trabajadores del sector público, así lo indica la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA.

Los días no laborables durante el mes de septiembre son establecidas por las autoridades de cada jurisdicción municipal, regional o nacional. Y solo aplican para trabajadores públicos que luego deberán ser compensados.

PUEDES VER: Feriado sábado 30 de agosto de 2025: ¿cuál es el pago para quienes trabajan en el Día de Santa Rosa de Lima?

lr.pe

¿Cuáles son los próximos feriados de 2025?

  • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
Notas relacionadas
¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
La buena noticia para los peruanos trabajadores del sector público luego del feriado por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025

La buena noticia para los peruanos trabajadores del sector público luego del feriado por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Sociedad

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota