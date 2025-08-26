Feriados y días no laborable septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú
Inicia el mes de septiembre y con ello los peruanos se preguntan si durante este nuevo mes habrá feriados o días no laborables. Revisa en esta nota el calendario oficial emitido por el Gobierno.
Septiembre, el noveno mes del año 2025 está próximo a iniciar, por ello, genera expectativa en la población peruana sobre los próximos feriados y días no laborables. En esa línea, es importante conocer qué dispone el calendario oficial emitido por el Gobierno y que detalla las fechas de descanso.
Por lo que, para este nuevo, según indica el calendario oficial en el portal web, no existen días feriados a nivel nacional. Sin embargo, sí habrá día no laborable pero, para cierta región peruana.
Feriados y días no laborables en septiembre 2025
Si bien, durante el mes de septiembre no hay fechas feriadas, si habrá día no laborable que aplicará en la región Tacna, el 1 de septiembre será una fecha de descanso que aplicará para los trabajadores del sector público, así lo indica la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA.
Los días no laborables durante el mes de septiembre son establecidas por las autoridades de cada jurisdicción municipal, regional o nacional. Y solo aplican para trabajadores públicos que luego deberán ser compensados.
¿Cuáles son los próximos feriados de 2025?
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.