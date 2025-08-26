Feriados y días no laborable septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Septiembre, el noveno mes del año 2025 está próximo a iniciar, por ello, genera expectativa en la población peruana sobre los próximos feriados y días no laborables. En esa línea, es importante conocer qué dispone el calendario oficial emitido por el Gobierno y que detalla las fechas de descanso.

Por lo que, para este nuevo, según indica el calendario oficial en el portal web, no existen días feriados a nivel nacional. Sin embargo, sí habrá día no laborable pero, para cierta región peruana.

Feriados y días no laborables en septiembre 2025

Si bien, durante el mes de septiembre no hay fechas feriadas, si habrá día no laborable que aplicará en la región Tacna, el 1 de septiembre será una fecha de descanso que aplicará para los trabajadores del sector público, así lo indica la ordenanza 012-202-CR/GOB.REG.TACNA.

Los días no laborables durante el mes de septiembre son establecidas por las autoridades de cada jurisdicción municipal, regional o nacional. Y solo aplican para trabajadores públicos que luego deberán ser compensados.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2025?