La polémica entre las hermanas colombianas Milena Zárate y Greissy Ortega volvió a enfrentarlas luego de la presentación de la pareja de Randol Pastor en el programa 'El valor de la verdad'. La colombiana contó cómo su hermana mayor trato de manera 'agresiva' a su hija en medio de una pelea frente a cámaras en las afueras de América televisión. Además, de la respuesta que no contestó sobre un fuerte episodio que habría protagonizado la ex de Edwin Sierra con su pequeña.

Ante estas acusaciones, Milena Zaráte decidió pronunciarse en redes sociales con un contundente mensaje en el que dejó en claro su amor por sus sobrinos y negó haberlos maltratado. “Mi talón de Aquiles siempre han sido los niños (…). Jamás podría intentar lastimar a uno de estos angelitos que quiero con todo mi corazón”, escribió la cantante, acompañando sus palabras con un video junto con los tres hijos de su hermana.

Publicación de Milena Zárate. Foto: Instagram

Milena Zárate comparte fuerte mensaje tras confesiones de Greissy Ortega sobre sus hijos

En su paso por 'El valor de la verdad', Greissy Ortega relató un tenso episodio en el que acusó a su hermana de 'jalar' a sus hijos y entregarlos a una desconocida en medio de una acalorada discusión a las afueras de América Televisión. “Ella agarra a mi hija, la mayor, a la segunda, y le dice a una asistente que ella traía: ‘Llévatela para allá, llévatela para allá’. O sea, jaló a mis hijos y se los llevó una desconocida que ni siquiera yo opté por decir que sí”, contó.

Las declaraciones de Greissy Ortega reavivaron el conflicto familiar, recordando el enfrentamiento que ambas protagonizaron, donde incluso se llegaron a agredir verbalmente. Sin embargo, Milena Zárate decidió responder con un mensaje conciliador, reiterando que los niños son intocables para ella. “Es por ellos que he dejado reingresar una y otra vez a personas que realmente debí enterrar en el mismo instante que conocí sus alcances”, afirmó.

Cabe recordar que la relación entre ambas hermanas ha estado marcada por múltiples enfrentamientos. En declaraciones pasadas a 'Amor y fuego', Milena Zárate relató cómo vivió el recordado altercado frente a América Televisión, donde afirmó que Greissy la agredió verbalmente, golpeó su auto y la escupió frente a sus hijos. “Tuve la intención de meterle un bofetón, pero me controlé. Vi a los niños y me fui”, sostuvo en aquella ocasión.

Greissy Ortega y la pregunta que evitó responder sobre episodio de Milena Zárate y su hija

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Greissy Ortega enfrentó una de las preguntas más delicadas: “¿Trató Milena Zárate de atropellar a tu hija?”. La pareja de Randol Pastor guardó silencio y él quien presionó el botón rojo para evitar que continuara hablando del tema. “Ya no quiero que siga hablando de Milena”, se justificó el modelo, generando incomodidad en el set.

Ante esta situación, el conductor activó un comodín con una pregunta aún más impactante: “¿Has intentado quitarte la vida?”. Greissy Ortega respondió que sí y el polígrafo confirmó su afirmación, lo que dejó un momento de tensión en el programa.