'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Greissy Ortega: hora, canal y dónde ver el programa en Panamericana

Greissy Ortega se sienta por segunda vez en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

Hoy domingo 24 de agosto, a las 10:00 p. m., Greissy Ortega se sentará en el famoso sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar episodios desconocidos de su vida personal y familiar. La modelo colombiana y hermana de Milena Zárate vuelve al programa conducido por Beto Ortiz después de ocho años de su primera participación en 2016.

“Estuviste así de ser asesinada”, fue una de las frases más impactantes del conductor durante la grabación, luego de escuchar el duro testimonio de la colombiana Greissy Ortega sobre la violencia sufrida en su relación con Ítalo Villaseca, padre de sus hijos.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo hoy con Greissy Ortega?

El programa se transmitirá este domingo 24 de agosto a las 10:00 p.m. en Perú, inmediatamente después de Panorama. Sin embargo, la señal de Panamericana Televisión permitirá seguirlo en distintos países de Latinoamérica y el mundo. Aquí los horarios por país:

Perú, Colombia y México: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m. (lunes 25 de agosto)

Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.

España: 5:00 a.m. (lunes 25 de agosto)

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

El esperado episodio con Greissy Ortega podrá verse por señal abierta en Panamericana Televisión (canal 5) y en las principales operadoras de cable como Movistar TV (canal 105), DirecTV (canal 195) y Claro TV (canal 5).

Además, estará disponible en transmisión digital a través del canal oficial de YouTube de Panamericana, lo que permitirá seguir el programa en cualquier lugar del mundo sin restricciones geográficas ni necesidad de suscripción.

Preguntas que responderá Greissy Ortega en 'El valor de la verdad' en vivo

Aunque la producción no reveló en su totalidad las preguntas que responderá Greissy Ortega, los avances muestran que abordará temas sensibles relacionados con su expareja Ítalo Villaseca, así como momentos complicados en su vida familiar.

Se espera que la colombiana hable también de su vínculo con Randol Pastor, Edwin Sierra y su relación con su hermana Milena Zárate, figuras claves en la polémica historia personal que ha vivido durante los últimos años.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

En Perú:

Panamericana Televisión (canal 5 en señal abierta)

Movistar TV: canal 105

DirecTV: canal 195

Claro TV: canal 5

En el extranjero:

Señal en vivo de Panamericana Televisión vía YouTube oficial. Disponible en cualquier país (Estados Unidos, Europa, Latinoamérica) con conexión a internet.