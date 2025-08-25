Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, Greissy Ortega abrió un nuevo capítulo en la historia de conflictos familiares con su hermana Milena Zárate, al relatar con detalle un altercado ocurrido en los exteriores de América Televisión. En su testimonio, no solo reconoció que escupió a Milena, sino que también aseguró haber sentido temor por su integridad en aquel momento, ya que —según ella— su hermana la abordó con actitud agresiva.

El episodio, que quedó como uno de los momentos más polémicos del espectáculo local, habría tenido como detonante una serie de provocaciones por parte de Zárate, quien, según Ortega, la estaba esperando fuera del canal para confrontarla. La confrontación se dio en un contexto especialmente sensible para Greissy, ya que estaba embarazada.

Greissy Ortega cuenta sobre la pelea

Greissy Ortega aseguró que la situación se salió de control desde el inicio. Según su versión, Milena Zárate ya tenía planeado interceptarla tras su salida del canal. “Ella viene y me empieza a insultar, que yo había venido a molestarla, que quería fregarle una serie que estaba lanzando y me mete cuerpo, no me deja ir”, relató la también colombiana. Además, denunció que su hermana la grabó sin su consentimiento durante la discusión.

La tensión escaló hasta el punto en que Ortega sintió que sería agredida físicamente. “Cuando la vi, pensé que venía a pegarme”, confesó, y añadió que apenas perdió el conocimiento, su hermana se retiró del lugar. En medio del altercado, también se vio involucrado Randol Pastor, pareja de Greissy, a quien Milena habría amenazado.

Hijos de Greissy Ortega no quieren a Milena Zárate

Uno de los pasajes más delicados del testimonio de Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’ fue cuando reveló el rechazo que sienten sus hijos hacia Milena Zárate. De acuerdo con su relato, su hijo varón no estima a su tía, debido a un episodio donde la cantante le habría agarrado bruscamente el brazo.

Ortega también se mostró molesta porque este momento no fue mostrado en su totalidad en el programa ‘Esta noche’, donde se grabó parte de su encuentro con Milena. “Mi hijo no la quiere mucho porque ella siempre ha tenido voz de mando… no mostraron ese pedazo”, explicó.