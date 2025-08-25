HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Greissy Ortega revela detalles inéditos de su última pelea pública con Milena Zárate: "Ella tenía otro plan"

Greissy Ortega cuenta todo en ‘El valor de la verdad’ sobre su enfrentamiento con Milena Zárate a las afueras de América Televisión y reveló por qué sus hijos no quieren a su tía.

Greissy Ortega revela detalles inéditos de su última pelea pública con Milena Zárate. Foto: Composición LR/captura YouTube
Greissy Ortega revela detalles inéditos de su última pelea pública con Milena Zárate. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, Greissy Ortega abrió un nuevo capítulo en la historia de conflictos familiares con su hermana Milena Zárate, al relatar con detalle un altercado ocurrido en los exteriores de América Televisión. En su testimonio, no solo reconoció que escupió a Milena, sino que también aseguró haber sentido temor por su integridad en aquel momento, ya que —según ella— su hermana la abordó con actitud agresiva.

El episodio, que quedó como uno de los momentos más polémicos del espectáculo local, habría tenido como detonante una serie de provocaciones por parte de Zárate, quien, según Ortega, la estaba esperando fuera del canal para confrontarla. La confrontación se dio en un contexto especialmente sensible para Greissy, ya que estaba embarazada.

PUEDES VER: Milena Zárate enfrenta a Greissy Ortega tras acusaciones en 'El valor de la verdad' y expone preocupante audio: 'Manipuladora y cínica'

lr.pe

Greissy Ortega cuenta sobre la pelea

Greissy Ortega aseguró que la situación se salió de control desde el inicio. Según su versión, Milena Zárate ya tenía planeado interceptarla tras su salida del canal. “Ella viene y me empieza a insultar, que yo había venido a molestarla, que quería fregarle una serie que estaba lanzando y me mete cuerpo, no me deja ir”, relató la también colombiana. Además, denunció que su hermana la grabó sin su consentimiento durante la discusión.

La tensión escaló hasta el punto en que Ortega sintió que sería agredida físicamente. “Cuando la vi, pensé que venía a pegarme”, confesó, y añadió que apenas perdió el conocimiento, su hermana se retiró del lugar. En medio del altercado, también se vio involucrado Randol Pastor, pareja de Greissy, a quien Milena habría amenazado.

PUEDES VER: Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

lr.pe

Hijos de Greissy Ortega no quieren a Milena Zárate

Uno de los pasajes más delicados del testimonio de Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’ fue cuando reveló el rechazo que sienten sus hijos hacia Milena Zárate. De acuerdo con su relato, su hijo varón no estima a su tía, debido a un episodio donde la cantante le habría agarrado bruscamente el brazo.

Ortega también se mostró molesta porque este momento no fue mostrado en su totalidad en el programa ‘Esta noche’, donde se grabó parte de su encuentro con Milena. “Mi hijo no la quiere mucho porque ella siempre ha tenido voz de mando… no mostraron ese pedazo”, explicó.

