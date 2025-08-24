Greissy Ortega se enfrentó a las polémicas interrogantes de Beto Ortiz durante su participación en ‘El valor de la verdad’, emitido el domingo 24 de agosto. Justamente, la pregunta 14, era relacionada sobre un desconocido episodio entre su hermana Milena Zárate y su hija.

“¿Trató Milena Zárate de atropellar a tu hija?”, fue la consulta del presentador. Ante ello, Greissy adoptó una mirada seria y, de inmediato, su pareja Randol Pastor, quien estaba en el sillón blanco, presionó inmediatamente el botón rojo, ante la ‘molestia’ de Beto Ortiz.

¿Por qué Randol Pastor presionó el botón rojo tras pregunta a Greissy Ortega?

Cuando Beto Ortiz le preguntó a Randol Pastor por qué presionó el botón rojo, el modelo explicó que no quería que su prometida continúe hablando de Milena Zárate. “Ya no quiero que siga hablando de Milena”, se excusó. Ante esto, el conductor le cuestionó sobre qué pasaría si más adelante surgían más preguntas sobre la hermana, a lo que Randol solo atinó a sonreír.