'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
La pregunta que Greissy Ortega evitó responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

Beto Ortiz formuló delicada pregunta a Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’, pero Randol Pastor presionó el botón rojo para proteger a la madre de su hija. 

Greissy Ortega se presentó en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Greissy Ortega se enfrentó a las polémicas interrogantes de Beto Ortiz durante su participación en ‘El valor de la verdad’, emitido el domingo 24 de agosto. Justamente, la pregunta 14, era relacionada sobre un desconocido episodio entre su hermana Milena Zárate y su hija.

“¿Trató Milena Zárate de atropellar a tu hija?”, fue la consulta del presentador. Ante ello, Greissy adoptó una mirada seria y, de inmediato, su pareja Randol Pastor, quien estaba en el sillón blanco, presionó inmediatamente el botón rojo, ante la ‘molestia’ de Beto Ortiz.

PUEDES VER: Greissy Ortega impacta al confesar que agredía a su pareja Randol Pastor y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

¿Por qué Randol Pastor presionó el botón rojo tras pregunta a Greissy Ortega?

Cuando Beto Ortiz le preguntó a Randol Pastor por qué presionó el botón rojo, el modelo explicó que no quería que su prometida continúe hablando de Milena Zárate. “Ya no quiero que siga hablando de Milena”, se excusó. Ante esto, el conductor le cuestionó sobre qué pasaría si más adelante surgían más preguntas sobre la hermana, a lo que Randol solo atinó a sonreír.

