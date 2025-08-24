HOYSuscripcion LR Focus

'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
Espectáculos

Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

En 'El valor de la verdad', Greissy Ortega afirmó que Milena Zárate y Juan Carlos solo la liberaron para llevarla al aeropuerto y botarla de Perú.

Greissy Ortega lanza fuerte acusación contra sus hermanos.
Greissy Ortega lanza fuerte acusación contra sus hermanos. | Foto: composición LR/Panamericana/Instagram

Greissy Ortega continúa causando revuelo con sus confesiones en 'El valor de la verdad'. La joven acusó a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado durante dos días. Según contó, solo la liberaron para llevarla al aeropuerto y expulsarla de Perú a Colombia con un pasaje que compraron con su propia plata.

"Estamos hablando del tiempo cuando pasó el problema con Edwin. Ya era mayor de edad, cuando todo se revela, cuando ella me golpea. Yo estaba en la casa. Milena me quita las llaves, se queda con mi celular y llama a mi hermano Juan Carlos. Ellos forman un plan de que él se quede en la sala, que daba parte a mi cuarto, y que se fijara si yo me salía o no, porque yo tenía intenciones de irlos de denunciar. Tenía un dedo cortado, Milena me había querido cortar el cabello. Entonces era para denunciarla por todo lo que había pasado, pero no me dejaron salir. Milena me quita las llaves y Juan Carlos estaba en la sala monitoreando cada paso que daba. Yo me quedé todo el tiempo encerrada en el cuarto sin celular, sin nada, sin gritar porque en esa calle no hay ni un alma que me pueda ayudar", afirmó a Beto Ortiz.

Noticia en desarrollo...

