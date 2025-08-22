HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Espectáculos

¿Quién es Greissy Ortega, invitada de ‘El valor de la verdad’ en vivo?

Este domingo 24 de agosto, la hermana de Milena Zárate será la invitada de 'El valor de la verdad', donde revelará impactantes confesiones sobre su relación tormentosa con Ítalo Villaseca.

Greyssi Ortega, la hermana de Milena Zárate, es el nuevo participante de 'El valor de la verdad'. Composición LR/Panamericana/Instagram
Greyssi Ortega, la hermana de Milena Zárate, es el nuevo participante de 'El valor de la verdad'. Composición LR/Panamericana/Instagram | panamericana/instagram

Este domingo 24 de agosto, ‘El valor de la verdad’ presentará una de sus ediciones más intensas de la temporada con la participación de Greyssi Ortega, exbailarina y hermana menor de Milena Zárate. Recordada por su polémica relación clandestina con el comediante Edwin Sierra, la joven se sentará en el sillón rojo para revelar confesiones sobre su vida personal, familiar y sentimental.

La expectativa en torno a su presencia es alta, no solo por su historial mediático, sino también por los adelantos del programa que anuncian revelaciones sobre su relación tormentosa con Ítalo Villaseca, padre de sus tres hijos mayores. Greyssi también abordará los episodios de violencia doméstica que vivió en Estados Unidos y que provocaron la dolorosa pérdida de su bebé durante el embarazo.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Greissy Ortega?

lr.pe

¿Quién es Greyssi Ortega, la próxima invitada de 'El valor de la verdad'?

Greyssi Ortega nació el 17 de agosto de 1993, actualmente tiene 32 años y es una figura recurrente en la farándula peruana. Llegó a Perú a los 14 años gracias a su hermana Milena Zárate, quien mantenía una relación con el comediante Edwin Sierra. La pareja la acogió en su casa y Greyssi comenzó ayudándolos en sus actividades artísticas, primero como asistente del cómico y luego como parte del grupo de bailarinas de Milena. Durante un tiempo se mostraron como una familia unida, pero en 2014 estalló el escándalo cuando la cantante contó a los medios que descubrió mensajes y gestos de afecto que evidenciaban un romance entre su esposo y su hermana menor, justo cuando acababa de dar a luz.

La controversia dio pie a enfrentamientos televisivos entre las hermanas, siendo uno de los más recordados el que ocurrió en el set de Magaly Medina, donde Milena le recriminó a su hermana que “no tenía sangre en la cara”. Finalmente, en octubre de 2014, Greyssi sorprendió al anunciar su matrimonio con el peruano Ítalo Villaseca, quien se convirtió en el padre de sus tres primeros hijos.

Cuatro años después, Greyssi y Milena protagonizaron una mediática reconciliación en ‘Tengo algo que decirte’, donde la menor reconoció su relación con Sierra y aseguró haber sido víctima de abuso por parte del cómico cuando aún era menor de edad. Aunque Milena decidió perdonarla públicamente, la relación entre ambas nunca volvió a ser cercana y hoy continúan distanciadas, con fuertes cruces en medios y redes sociales.

PUEDES VER: Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

lr.pe

Greyssi Ortega relata su pesadilla con Ítalo Villaseca

Greyssi Ortega será la próxima invitada de ‘El valor de la verdad’, donde recordará los episodios de agresión que vivió durante su relación con Ítalo Villaseca, su expareja y padre de sus hijos, de quien se separó en 2024. En el adelanto emitido por Panamericana Televisión, se muestran imágenes de lo que atravesó en Estados Unidos, cuando era víctima de maltrato físico.

Entre sus confesiones más duras, Greyssi reveló que a raíz de las agresiones perdió a una bebé durante la gestación: “Voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer, que la bebé no puede respirar”, relató entre lágrimas. La exbailarina también aseguró que sus hijos presenciaron en más de una ocasión estos episodios de violencia. Ante su testimonio, Beto Ortiz reaccionó con firmeza: “Fíjate al extremo que has tenido que llegar. Estuviste así de ser asesinada”, le advirtió en plena grabación.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

LEER MÁS
Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’: a qué hora ver las confesiones de la colombiana

Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’: a qué hora ver las confesiones de la colombiana

LEER MÁS
¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Greissy Ortega?

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Greissy Ortega?

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz: "No me duele"

Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz: "No me duele"

LEER MÁS
Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota