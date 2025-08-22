¿Quién es Greissy Ortega, invitada de ‘El valor de la verdad’ en vivo?

Este domingo 24 de agosto, ‘El valor de la verdad’ presentará una de sus ediciones más intensas de la temporada con la participación de Greyssi Ortega, exbailarina y hermana menor de Milena Zárate. Recordada por su polémica relación clandestina con el comediante Edwin Sierra, la joven se sentará en el sillón rojo para revelar confesiones sobre su vida personal, familiar y sentimental.

La expectativa en torno a su presencia es alta, no solo por su historial mediático, sino también por los adelantos del programa que anuncian revelaciones sobre su relación tormentosa con Ítalo Villaseca, padre de sus tres hijos mayores. Greyssi también abordará los episodios de violencia doméstica que vivió en Estados Unidos y que provocaron la dolorosa pérdida de su bebé durante el embarazo.

¿Quién es Greyssi Ortega, la próxima invitada de 'El valor de la verdad'?

Greyssi Ortega nació el 17 de agosto de 1993, actualmente tiene 32 años y es una figura recurrente en la farándula peruana. Llegó a Perú a los 14 años gracias a su hermana Milena Zárate, quien mantenía una relación con el comediante Edwin Sierra. La pareja la acogió en su casa y Greyssi comenzó ayudándolos en sus actividades artísticas, primero como asistente del cómico y luego como parte del grupo de bailarinas de Milena. Durante un tiempo se mostraron como una familia unida, pero en 2014 estalló el escándalo cuando la cantante contó a los medios que descubrió mensajes y gestos de afecto que evidenciaban un romance entre su esposo y su hermana menor, justo cuando acababa de dar a luz.

La controversia dio pie a enfrentamientos televisivos entre las hermanas, siendo uno de los más recordados el que ocurrió en el set de Magaly Medina, donde Milena le recriminó a su hermana que “no tenía sangre en la cara”. Finalmente, en octubre de 2014, Greyssi sorprendió al anunciar su matrimonio con el peruano Ítalo Villaseca, quien se convirtió en el padre de sus tres primeros hijos.

Cuatro años después, Greyssi y Milena protagonizaron una mediática reconciliación en ‘Tengo algo que decirte’, donde la menor reconoció su relación con Sierra y aseguró haber sido víctima de abuso por parte del cómico cuando aún era menor de edad. Aunque Milena decidió perdonarla públicamente, la relación entre ambas nunca volvió a ser cercana y hoy continúan distanciadas, con fuertes cruces en medios y redes sociales.

Greyssi Ortega relata su pesadilla con Ítalo Villaseca

Greyssi Ortega será la próxima invitada de ‘El valor de la verdad’, donde recordará los episodios de agresión que vivió durante su relación con Ítalo Villaseca, su expareja y padre de sus hijos, de quien se separó en 2024. En el adelanto emitido por Panamericana Televisión, se muestran imágenes de lo que atravesó en Estados Unidos, cuando era víctima de maltrato físico.

Entre sus confesiones más duras, Greyssi reveló que a raíz de las agresiones perdió a una bebé durante la gestación: “Voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer, que la bebé no puede respirar”, relató entre lágrimas. La exbailarina también aseguró que sus hijos presenciaron en más de una ocasión estos episodios de violencia. Ante su testimonio, Beto Ortiz reaccionó con firmeza: “Fíjate al extremo que has tenido que llegar. Estuviste así de ser asesinada”, le advirtió en plena grabación.