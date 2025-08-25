La polémica entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega volvió a encenderse luego de la reciente participación de Greissy en 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz. En esta edición, emitida el 24 de agosto, Greissy confesó públicamente haber mentido en varios aspectos de su vida, desde su matrimonio hasta temas legales, lo que desencadenó una dura reacción por parte de la cantante colombiana.

A través de sus redes sociales, Milena Zárate respondió con un mensaje cargado acusando a su hermana de ser “mentirosa, manipuladora, cínica y desagradecida”. Además, publicó un audio inédito que, según ella, demuestra la verdadera personalidad de Greissy, y con el que busca dejar claro que, pese a sus intentos por recomponer la relación, ya no hay vuelta atrás.

Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'

La participación de Greissy Ortega en el programa 'El valor de la verdad' generó gran expectativa. Frente al polígrafo de Beto Ortiz, la joven reconoció entre lágrimas que ha mentido en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, incluyendo situaciones relacionadas con su matrimonio, procesos con Migraciones y problemas personales.

“He tenido una vida de fantasía cuando en realidad ha sido tenebrosa. No me siento orgullosa, pero aprendí a no mentir más”, declaró Greissy durante la emisión. La entrevista causó revuelo en redes sociales, no solo por sus confesiones, sino por volver a mencionar a su hermana Milena Zárate, con quien mantiene una relación tensa desde hace varios años.

Milena Zárate publica audio inédito con fuerte mensaje

Milena Zárate utilizó su cuenta de Instagram para responder de manera contundente. En un mensaje directo y sin filtros, la cantante escribió: "Las mentiras tienen patas cortas. ¿No ha tenido familia? La madre y los hijos son sagrados. Mentirosa, manipuladora, cínica y desagradecida".

Pero lo que más llamó la atención fue la difusión de un audio en el que supuestamente se escucha a Greissy Ortega hablando sobre su expareja en Estados Unidos y revelando aspectos privados que, según Milena, ponen en evidencia su comportamiento contradictorio. Este material fue interpretado por varios usuarios en redes sociales como una forma de defenderse.