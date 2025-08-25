Tras varios días en silencio, Gustavo Salcedo decidió hablar por primera vez para las cámaras de 'Amor y fuego' y reveló detalles de su separación de Maju Mantilla. Según contó el empresario peruano, tanto él como la reina de belleza, hasta el momento, mantienen una excelente relación. Además, también abordará los cuestionamientos sobre una presunta infidelidad dentro de su matrimonio.

"¿O sea, que una pareja decida no estar juntos significa infidelidad?", expresó Gustavo Salcedo, visiblemente incómodo con la pregunta hecha por el reportero de 'Amor y fuego'. Además, según muestra el avance del programa de Willax, el deportista nacional también será cuestionado por haber mandado el comunicado de su separación antes que la propia Maju, cuando él, en anteriores entrevistas, había expresado que "la persona pública es ella, no yo".

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: primeras palabras de la exMiss Mundo tras separación

Maju Mantilla volvió a la pantalla este lunes 25 de agosto durante la emisión en vivo del programa Arriba mi gente, donde se refirió brevemente a la situación personal que atraviesa actualmente. La exMiss Mundo se mostró serena, aunque reconoció que está viviendo momentos complejos a nivel familiar, y dejó en claro que manejará este proceso fuera del foco mediático.

En los últimos días, Mantilla ha sido objeto de comentarios y especulaciones tras la sorpresiva publicación de un comunicado por parte de su esposo, Gustavo Salcedo, en el que reveló que ambos llevaban tiempo separados. Según declaraciones de la exproductora Pati Lorena, Maju no habría sido informada con antelación sobre dicho anuncio, lo que generó aún más revuelo en redes y medios.

Durante su aparición en el programa, la conductora aprovechó para enviar un mensaje a su audiencia y, sin entrar en detalles, compartió: “Quiero aprovechar este momento, esta mañana, para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos”.