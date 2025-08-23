HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug responde fuerte sobre la figura paterna de Abel Lobatón en la vida de sus hijas: "No lo necesitaron"

Melissa Klug alzó su voz en 'Esta noche' y cuestionó la ausencia de Abel Lobatón en la vida de sus hijas, afirmando que nunca lo necesitaron porque ella asumió ambos roles.

Melissa Klug
Melissa Klug

Melissa Klug no se guardó nada en su reciente aparición en Esta Noche. La empresaria cuestionó con firmeza el rol de Abel Lobatón como figura paterna en la vida de sus hijas Samahara y Melissa, asegurando que ella siempre asumió el papel de madre y padre.

Las declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’ llegan luego de que Samahara Lobatón contara en El valor de la verdad que su padre fue ausente durante su niñez, reforzando así la postura de su madre frente al exfutbolista.

