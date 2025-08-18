Samahara Lobatón revela en 'El Valor de la verdad' que Abel Lobatón no fue un buen padre: “Se perdió mucho de sus hijas”
Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar aspectos poco conocidos de su vida personal. En el programa, habló sobre su relación con su padre.
El domingo 17 de agosto se emitió un nuevo episodio de 'El valor de la verdad' por Panamericana Televisión, con la participación de Samahara Lobatón, quien se sentó en el conocido sillón rojo para responder preguntas sobre su vida privada. Durante el programa, la hija de Melissa Klug habló sobre los momentos más polémicos de su vida, entre ellos el vínculo que mantuvo con Jefferson Farfán —a quien consideró una figura paterna— y su relación con su padre biológico, Abel Lobatón.
Durante la quinta pregunta del programa, el presentador Beto Ortiz le preguntó a Samahara si su padre, Abel Lobatón, fue un buen padre, a lo que ella respondió: “No”. "Hoy en día he perdonado a mis papás. Siento que ya no soy la adolescente que tenía mucho rencor hacia ellos. Lo veo más como mi mejor amigo. Mi papá, siento que quiere ser un buen abuelo, un buen papá, pero se perdió mucho de sus hijos, de sus hijas. No tiene una buena relación con mi hermana menor, y es porque cuando uno es ausente no genera nada en sus hijas”, relató en el programa 'El valor de la verdad'
Además, añadió cómo se sintió en el pasado, respecto a la relación su padre: "Yo sé lo que se siente cuando tu papá no viene a recogerte, cuando te deja plantada, cuando no está un Día del Padre".
¿Cuáles fueron las preguntas que le realizaron a Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'?
Beto Ortiz le hizo diversas preguntas a Samahara, que abarcaron desde su vínculo con Jefferson Farfán -expareja de su madre- hasta el episodio de infidelidad que ella reconoció haber cometido contra su expareja, Youna.
- Pregunta: ¿Te golpeó Youna?
Respuesta: sí.
Polígrafo: verdad.
- ¿Te fue infiel Youna?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven?
Respuesta: se usó el botón rojo para evitar responder
- Pregunta de repuesto:¿Te caíste estando embarazada?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Fue Abel Lobatón un buen padre?
Respuesta: no
Polígrafo: verdad
- ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te fuiste de tu casa después de pelear con tu madre?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Eres mejor madre que tu madre?
Respuesta: no
Polígrafo: verdad
- ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley?
Respuesta: no
Polígrafo: verdad
- ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Le fuiste infiel a Youna?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Te fue infiel 'el Bryan'?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad
- ¿Es 'el Bryan' el amor de tu vida?
Respuesta: sí
Polígrafo: verdad