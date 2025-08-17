Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia con su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"
La hija de Melissa Klug confesó que pasó momentos muy duros durante su niñez debido a la ausencia de Abel Lobatón y afirmó que no fue un buen padre.
Samahara Lobatón. Foto: composición LR/Panamericana
Durante su participación en el programa, Samahara Lobatón confesó que su padre no fue un buen ejemplo en su vida y que sufrió mucho por su ausencia. “Yo me moría por mi papá cuando era niña”, reveló al recordar que él nunca estuvo presente durante su niñez.