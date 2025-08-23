HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug expone actividad que haría para pagar los $300.000 a Jefferson Farfán: "Sacaría un fondo"

La empresaria enfrenta una deuda de $300.000 por violar el acuerdo de confidencialidad con Jefferson Farfán y contó cómo planea costear la millonaria deuda.

Melissa Klug aseguró que confía en la justicia peruana tras perder juicio en segunda instancia. Foto: composición LR/difusión/América TV
Melissa Klug aseguró que confía en la justicia peruana tras perder juicio en segunda instancia. Foto: composición LR/difusión/América TV

La empresaria Melissa Klug habló este sábado 23 en el programa 'Está noche' sobre la deuda de 300.000 dólares que deberá pagarle a Jefferson Farfán como penalidad por 'incumplir' el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental. La popular 'Blanca de Chucuito' reconoció que esta situación le genera gran preocupación: “Me tiene con la cabeza”, aseguró.

Ante la consulta de la Chola Chabuca sobre cómo afrontaría el pago, la madre de Samahara Lobatón respondió con humor que organizaría un evento deportivo para recaudar fondos. “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, afirmó la empresaria, dejando abierta la posibilidad de apoyarse en su entorno cercano.

PUEDES VER: Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: 'Preferiría no incentivar esto'

lr.pe

Melissa Klug confiesa que organizaría un partido de futbol para pagarle a Farfán $300.000

Durante la entrevista, Melissa Klug explicó que una de las alternativas que considera para afrontar esta deuda sería organizar un partido de fútbol benéfico. Según relató, contaría con la participación de los amigos de su hijo y de su pareja actual, el futbolista Jesús Barco, con quien tiene una hija.

El comentario generó reacciones en el set, y la propia Chola Chabuca intervino bromeando sobre los gastos que implica la deuda de Jefferson farfán, sumado a la futura boda con su pareja: “Encima tiene que ahorrar para la boda, pucha qué nervios”, expresó.

Además, la conductora tuvo un gesto con la empresaria al ofrecerle en vivo sus primeros zapatos de la Chola Chabuca para ser subastados: “Quiero donarte, si me permites, mis primeros zapatos de cuero hermosos… con todo mi amor”, señaló.

PUEDES VER: Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

lr.pe

Melissa Klug revela qué pasará con deuda con Farfán

Más allá del tono humorístico, Melissa Klug fue clara en manifestar que apelará la decisión judicial en segunda instancia. Según detalló, los jueces no habrían interpretado correctamente la cláusula de confidencialidad firmada con Jefferson Farfán, ya que, a su criterio, esta se aplicaba únicamente durante los años de relación y no después.

“Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión”, explicó la empresaria.

