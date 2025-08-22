HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug revelará detalles sobre su vida personal y la batalla legal con Jefferson Farfán en una entrevista exclusiva este sábado 23 de agosto en 'Esta Noche'.

Melissa Klug hablará de Farfán en su entrevista. Foto: Composición LR/Instagram/AméricaTV
Este sábado 23 de agosto, Melissa Klug se presentará frente a la Chola Chabuca en el programa ‘Esta Noche’ para brindar una entrevista reveladora. La empresaria hablará sobre su rol como madre y también sobre su vínculo con Jefferson Farfán, luego de la reciente sentencia que la obliga a pagarle $300.000 por incumplir un acuerdo de confidencialidad que le prohibía referirse a su relación pasada con el exfutbolista en los medios de comunicación.

En el adelanto de la entrevista, Melissa lanza una contundente frase: “Todos los procesos primero los empieza él”, en alusión a Jefferson Farfán, justo antes de ser consultada sobre cómo afrontará el pago de la millonaria suma. En ese momento, se toma la cabeza en señal de preocupación. Su participación ha generado gran expectativa, pues se espera que revele detalles inéditos de su vida personal y de la batalla legal que mantiene con el padre de sus dos hijos varones.

Melissa Klug rompe en llanto durante entrevista con Ernesto Pimentel

En otro momento del avance, Melissa Klug también se defiende de las críticas que la han acompañado durante años. La empresaria asegura estar cansada de los constantes cuestionamientos que la señalan de ser “interesada”. “Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla”, expresó con firmeza frente a cámaras.

En otro momento, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no pudo contener las lágrimas, posiblemente al recordar su juventud y los retos de su maternidad temprana. Además, con voz entrecortada, se le escucha mencionar a su hija Samahara Lobatón. “Era muy joven (…) Ay, mi Sami”, dijo visiblemente afectada, mientras se secaba las lágrimas, generando expectativa sobre lo que podría revelar en el programa de Ernesto Pimentel.

Melissa Klug le cierra las puertas a Yahaira Plasencia

En la parte final del adelanto, Melissa Klug fue consultada por la Chola Chabuca sobre la posibilidad de colaborar con Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán. La empresaria no dudó en descartar esa opción, recordando las diferencias que arrastran desde 2015, cuando la salsera inició un romance con el exfutbolista tras la separación de ambos.

Melissa dejó entrever que podría mantener una relación cordial con otras personas del entorno de Farfán, como Darinka Ramírez, madre de la hija menor del jugador, pero enfatizó que con Yahaira no ocurriría lo mismo. “¿Tú podrías trabajar con todas menos con Yahaira?”, le preguntó la conductora. A lo que la chalaca respondió de manera tajante: “Exacto”.

