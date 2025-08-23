HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Espectáculos

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Tras los halagos de Keiko al calificarlo como ‘guapísimo’, Gabriel Calvo aclaró que el trato cordial hacia la lideresa de Fuerza Popular fue parte de su estilo con todos los invitados.

Gabriel Calvo confesó que conoce a Keiko desde los 16 años. Foto: composición LR/difusión/oeque1
Gabriel Calvo confesó que conoce a Keiko desde los 16 años. Foto: composición LR/difusión/oeque1

El actor Gabriel Calvo decidió pronunciarse luego de que surgieran rumores sobre un presunto coqueteo con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tras asistir en un podcast gastronómico. En medio de la polémica, el también conductor aclaró que la cordialidad mostrada hacia la excandidata presidencial es parte de su estilo como entrevistador y no una insinuación romántica.

“La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa”, explicó el actor en el podcast 'Nadie se salva'.

PUEDES VER: Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: 'Le deseo lo mejor'

lr.pe

Gabriel Calvo aclara rumores de coqueteo y vínculo sentimental con Keiko

La controversia se originó cuando Keiko Fujimori comentó en una entrevista con Magaly Medina que, tras su divorcio, había notado mayor interés de algunos hombres. En ese contexto, mencionó directamente a Gabriel Calvo, a quien calificó como “guapísimo” y señaló que en la grabación del podcast sintió que él “la trataba con mucho cariño”. Incluso confesó que al revisar entrevistas posteriores notó gestos que podrían interpretarse como coqueteo.

Estas declaraciones no tardaron en difundirse y llegaron hasta el propio Gabriel Calvo, quien descartó cualquier insinuación. “Ayer estuvo Celine Aguirre y también la traté con mucho cariño”, recordó. Además, el actor expresó su incomodidad por el impacto que estas especulaciones podrían tener en su vida privada. “Tengo un hijo de 11 años que de hecho tiene acceso al TikTok y no quisiera que sea algo complejo para él ni que le haga daño. Entonces yo preferiría no incentivar más esto por el bienestar y la tranquilidad de mi hijo", añadió.

PUEDES VER: Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: 'Todos los procesos los empieza él'

lr.pe

Keiko se pronuncia sobre supuesto coqueteo de Gabriel Calvo en su programa

La lideresa de Fuerza Popular, por su parte, sorprendió al dar su percepción durante el programa de Magaly Medina. “Tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que me trataba con mucho cariño. Luego he visto otras entrevistas posteriores en donde lo estaban fastidiando y veo con detenimiento algunos detalles...”, expresó.

Magaly no dudó en ir más allá y le preguntó si estaría dispuesta a salir con Gabriel Calvo. Ante ello, Keiko Fujimori evitó dar una respuesta directa y solo atinó a decir: “Esa pregunta no la voy a contestar”. Sus declaraciones despertaron rumores sobre un acercamiento personal, que incluso, el actor aclaró que fue lo que pasó al terminar de grabar el podcast.

"Mira, para ser absolutamente sinceros, amigos. Ese día conversamos después de que acabó el programa y ella ha hecho dos medios 'Ironmans' hace triatlón también y yo también. Y en algún momento hablamos de la posibilidad de entrenar un día con el equipo, ¿por qué no?", añadió el actor en su porgrama de YpuTube.

Notas relacionadas
Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

LEER MÁS
Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

LEER MÁS
Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

LEER MÁS
"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Maju Mantilla recibe conmovedor gesto en vivo de sus compañeros de 'Arriba mi gente' tras separación: "Somos familia"

Maju Mantilla recibe conmovedor gesto en vivo de sus compañeros de 'Arriba mi gente' tras separación: "Somos familia"

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

LEER MÁS
La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota