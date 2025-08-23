El actor Gabriel Calvo decidió pronunciarse luego de que surgieran rumores sobre un presunto coqueteo con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, tras asistir en un podcast gastronómico. En medio de la polémica, el también conductor aclaró que la cordialidad mostrada hacia la excandidata presidencial es parte de su estilo como entrevistador y no una insinuación romántica.

“La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa”, explicó el actor en el podcast 'Nadie se salva'.

Gabriel Calvo aclara rumores de coqueteo y vínculo sentimental con Keiko

La controversia se originó cuando Keiko Fujimori comentó en una entrevista con Magaly Medina que, tras su divorcio, había notado mayor interés de algunos hombres. En ese contexto, mencionó directamente a Gabriel Calvo, a quien calificó como “guapísimo” y señaló que en la grabación del podcast sintió que él “la trataba con mucho cariño”. Incluso confesó que al revisar entrevistas posteriores notó gestos que podrían interpretarse como coqueteo.

Estas declaraciones no tardaron en difundirse y llegaron hasta el propio Gabriel Calvo, quien descartó cualquier insinuación. “Ayer estuvo Celine Aguirre y también la traté con mucho cariño”, recordó. Además, el actor expresó su incomodidad por el impacto que estas especulaciones podrían tener en su vida privada. “Tengo un hijo de 11 años que de hecho tiene acceso al TikTok y no quisiera que sea algo complejo para él ni que le haga daño. Entonces yo preferiría no incentivar más esto por el bienestar y la tranquilidad de mi hijo", añadió.

Keiko se pronuncia sobre supuesto coqueteo de Gabriel Calvo en su programa

La lideresa de Fuerza Popular, por su parte, sorprendió al dar su percepción durante el programa de Magaly Medina. “Tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que me trataba con mucho cariño. Luego he visto otras entrevistas posteriores en donde lo estaban fastidiando y veo con detenimiento algunos detalles...”, expresó.

Magaly no dudó en ir más allá y le preguntó si estaría dispuesta a salir con Gabriel Calvo. Ante ello, Keiko Fujimori evitó dar una respuesta directa y solo atinó a decir: “Esa pregunta no la voy a contestar”. Sus declaraciones despertaron rumores sobre un acercamiento personal, que incluso, el actor aclaró que fue lo que pasó al terminar de grabar el podcast.

"Mira, para ser absolutamente sinceros, amigos. Ese día conversamos después de que acabó el programa y ella ha hecho dos medios 'Ironmans' hace triatlón también y yo también. Y en algún momento hablamos de la posibilidad de entrenar un día con el equipo, ¿por qué no?", añadió el actor en su porgrama de YpuTube.