HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Espectáculos

Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

Melissa Klug reaparecerá este sábado en el programa ‘Esta noche’ y se pronunciará sobre su conflicto legal con Jefferson Farfán y su distanciamiento con su hija Samahara Lobatón.

Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram
Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram

Melissa Klug regresa a la televisión en medio de nuevos cuestionamientos sobre su vida personal. Este sábado por la noche, la empresaria será la invitada en el programa 'Esta noche', conducido por La Chola Chabuca, donde abordará temas delicados que han sido foco de atención en redes sociales y medios de espectáculos. En un adelanto del programa, se le ve afectada al referirse a las críticas que recibe y a los procesos legales que mantiene con su expareja, Jefferson Farfán.

Durante la conversación, Melissa Klug también hablará sobre el distanciamiento con su hija Samahara Lobatón, con quien ha protagonizado enfrentamientos mediáticos en los últimos años. La entrevista promete revelaciones importantes sobre las dificultades familiares que atraviesa la empresaria.

PUEDES VER: Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: 'Todos los procesos los empieza él'

lr.pe

Melissa Klug responde a las críticas y habla sobre su hija Samahara

En un avance del programa 'Esta noche', Melissa Klug se defiende de los constantes comentarios que recibe sobre su rol como madre. “Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión de mis hijos. Soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla”, declaró entre lágrimas.

La empresaria de 40 años hizo referencia al distanciamiento con su hija Samahara Lobatón, quien años atrás protagonizó controversias públicas debido a los conflictos con su expareja y padre de su hija, el barbero Youna. La relación entre madre e hija se ha deteriorado, especialmente luego de varios episodios mediáticos donde ambas cruzaron declaraciones en tono confrontacional.

PUEDES VER: Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

lr.pe

Enfrentamiento judicial de Melissa Klug y Jefferson Farfán

Además del tema familiar, Melissa Klug hablará sobre su situación legal con Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos. Según mencionó en el avance del programa, se encuentra enfrentando una sentencia judicial que la obliga a pagar 300 mil dólares al exjugador de Alianza Lima. “Todos los procesos los empieza él… Yo era muy joven”, expresó.

Cabe recordar que Klug y Farfán mantuvieron una relación de 13 años, de la cual nacieron dos hijos. Tras la ruptura, firmaron un acuerdo que, según diversas fuentes, le prohibiría a la empresaria hablar del deportista en medios de comunicación. Sin embargo, Klug ha declarado en distintas ocasiones que no busca perjudicar a nadie, sino simplemente contar su versión de los hechos.

Notas relacionadas
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años, según Janet Barboza

LEER MÁS
Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

LEER MÁS
'Majo con sabor' asegura que Maju Mantilla quiso mantener unida a su familia: "Ella la ha querido luchar"

'Majo con sabor' asegura que Maju Mantilla quiso mantener unida a su familia: "Ella la ha querido luchar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota