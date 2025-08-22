Melissa Klug regresa a la televisión en medio de nuevos cuestionamientos sobre su vida personal. Este sábado por la noche, la empresaria será la invitada en el programa 'Esta noche', conducido por La Chola Chabuca, donde abordará temas delicados que han sido foco de atención en redes sociales y medios de espectáculos. En un adelanto del programa, se le ve afectada al referirse a las críticas que recibe y a los procesos legales que mantiene con su expareja, Jefferson Farfán.

Durante la conversación, Melissa Klug también hablará sobre el distanciamiento con su hija Samahara Lobatón, con quien ha protagonizado enfrentamientos mediáticos en los últimos años. La entrevista promete revelaciones importantes sobre las dificultades familiares que atraviesa la empresaria.

Melissa Klug responde a las críticas y habla sobre su hija Samahara

En un avance del programa 'Esta noche', Melissa Klug se defiende de los constantes comentarios que recibe sobre su rol como madre. “Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión de mis hijos. Soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla”, declaró entre lágrimas.

La empresaria de 40 años hizo referencia al distanciamiento con su hija Samahara Lobatón, quien años atrás protagonizó controversias públicas debido a los conflictos con su expareja y padre de su hija, el barbero Youna. La relación entre madre e hija se ha deteriorado, especialmente luego de varios episodios mediáticos donde ambas cruzaron declaraciones en tono confrontacional.

Enfrentamiento judicial de Melissa Klug y Jefferson Farfán

Además del tema familiar, Melissa Klug hablará sobre su situación legal con Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos. Según mencionó en el avance del programa, se encuentra enfrentando una sentencia judicial que la obliga a pagar 300 mil dólares al exjugador de Alianza Lima. “Todos los procesos los empieza él… Yo era muy joven”, expresó.

Cabe recordar que Klug y Farfán mantuvieron una relación de 13 años, de la cual nacieron dos hijos. Tras la ruptura, firmaron un acuerdo que, según diversas fuentes, le prohibiría a la empresaria hablar del deportista en medios de comunicación. Sin embargo, Klug ha declarado en distintas ocasiones que no busca perjudicar a nadie, sino simplemente contar su versión de los hechos.