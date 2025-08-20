HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

“Él me tiene que pagar la vida”, expresó Melissa Klug tras enterarse de que debe depositarle millonaria multa al padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

Melissa Klug y Jefferson Farfán sostuvieron una relación por más de 11 años. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Melissa Klug y Jefferson Farfán sostuvieron una relación por más de 11 años. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Melissa Klug rompió su silencio tras ser sentenciada a pagar $/300.000 (más de un millón de soles) a Jefferson Farfán, padre de sus dos hijos. La empresaria fue condenada porque, según el fallo del Poder Judicial, habló sobre su antigua relación con el exfutbolista entre los años 2017 y 2019, pese a que un acuerdo extrajudicial le impedía hacerlo.

Ante esta millonaria sanción, la popular ‘blanca de Chucuito’ habló por primera vez sobre el caso y aseguró que existe un trato desigual, además de criticar duramente el comportamiento de su exsuegra. “Y él (Farfán) me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora (Doña Charo) ignoraba mis conversaciones con él”, compartió a Trome.

PUEDES VER: Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

lr.pe

Melissa Klug le dice a Jefferson Farfán que no ha ganado nada

Melissa Klug, quien mantuvo una relación de casi 11 años con Jefferson Farfán y con quien tiene dos hijos, afirmó que la sentencia que la obliga a pagarle un millón de soles al exfutbolista aún no es definitiva. “Son procesos que todavía no han culminado, se apeló y están en sus procesos, no es que ganó o no”, dijo recientemente al programa ‘Ponte en la cola’.

Recordemos que entre Farfán y Klug existen varios procesos judiciales en curso. Si bien perdió el de $300.000, que es apelable, le ganó uno por S/ 47.750 debido al incumplimiento de un contrato de confidencialidad. Según explicó la influencer, este último fallo es inapelable y el conductor de ‘enfocados’ deberá pagarle en los próximos días, ya que incluso podrían embargarse una de sus propiedades. “Tiene que pagar, ya no hay apelación, tiene que pagar”, aseguró Melissa.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

lr.pe

¿Qué dijo Jefferson Farfán tras ganarle juicio a Melissa Klug por un millón de soles?

Jefferson Farfán no se pronunció directamente sobre la millonaria multa que le ganó a Melissa Klug. Sin embargo, sí compartió mensajes en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta tras su victoria judicial.

“No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas”, escribió ‘la foquita’ poco después del fallo que ordena a la madre de sus hijos pagarle un millón de soles.  

