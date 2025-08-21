Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

Samahara Lobatón causó revuelo en redes sociales al confesar en ‘El valor de la verdad’ que tiene a tres nanas trabajando en su domicilio. Sin embargo, el programa de Beto Ortiz no le permitió explicar el motivo.

Fue una de sus seguidoras quien retomó el tema y le preguntó directamente en Instagram. La joven madre no se hizo problemas en responder y aclarar la situación que había despertado bastante curiosidad en redes sociales. “Yo no vivo con mi mamá”, adelantó la hija de Melissa Klug.

¿Por qué Samahara Lobatón tiene a tres nanas en su casa?

La influencer de 23 años compartió en Instagram una fotografía de su bebé, fruto de su relación con Bryan Torres, con motivo de cumplir 10 meses de nacida. Entre los comentarios de esa publicación, una seguidora le preguntó cuál era la razón de tener a tres nanas en su casa, tal como había revelado en ‘El valor de la verdad’.

“Cortaron esa parte, así que la voy a explicar 1. Es la señora que limpia y cocina. 2. Es la nana de lunes a viernes de mis hijas. La tercera trabaja de viernes a lunes”, escribió Samahara.

La joven también explicó que necesita este apoyo porque vive de manera independiente junto a su pareja y no con su familia. “No es que tengo 3 (nanas) toda la semana. Tengo 2 y la tercera remplaza a la nana los fines de semana y si tengo apoyo, siempre lo he dicho. Yo no vivo con mi mamá, con mi tía, con mi abuelita, mi red de apoyo son las maravillosas personas que trabajan en casa con nosotros”, explicó la exnovia de Youna.

Samahara Lobatón respondiéndole a seguidora. Foto: Instagram.

Samahara revela la astronómica suma que gana como influencer

Samahara Lobatón reveló en ‘El valor de la verdad’ que puede llegar a ganar como influencer la suma de S/ 40.000 mensuales, dejando sorprendido a Beto Ortiz. “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, le hizo énfasis el presentador. Además, afirmó que, en un mal mes, se lleva la suma de S/ 10.000.

“No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, acotó la polémica creadora de contenido.