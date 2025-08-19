HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Youna expone fuerte condición que Samahara Lobatón le exige para ver a su hija: "Para que te calles la boca"

Después de su paso por 'El valor de la verdad', se difundieron audios donde Samahara Lobatón le habría puesto una condición inesperada a Youna para permitirle ver a la menor.

Youna expone audios de conversaciones con Samahara Lobatón. Foto: composición LR/ATV
Youna expone audios de conversaciones con Samahara Lobatón. Foto: composición LR/ATV

Tras las revelaciones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad', Youna, padre de la primera hija de la influencer, decidió romper su silencio y publicó una serie de audios en los que la hija de Melissa Klug le impone una contundente condición para permitirle pasar tiempo con la menor. En las grabaciones, la hija de Abel Lobatón se puede quedar una semana más con su hija siempre y cuando no saliera a hablar en ningún programa de espectáculos. “Es para que calles la boca (...) Te quedas con tu hija una semana más y te muerdes la lengua”, se le escucha decir a la influencer.

PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: 'Nadie le pide millones'

lr.pe

Youna expone fuertes audios sobre Samahara: influencer le pide no hablar tras confesiones en 'EVDLV'

En la conversación difundida por Youna en el programa de Magaly Medina, Samahara Lobatón sostiene que su participación en 'El valor de la verdad' tuvo como principal motivación cubrir los gastos escolares de su hija, ya que, según indica, tuvo que pagar 30.000 soles de matrícula en un colegio particular. “Son 20.000 soles que he perdido metiendo a tu hija al colegio… esa plata sale de mi bolsillo”, sostiene la influencer.

En otro momento del audio, Samahara Lobatón remarca que Youna debe aceptar lo que ella diga en televisión y no tiene derecho a defenderse públicamente: “Va a funcionar como yo te estoy diciendo; no vas a salir en ningún lado… dejas que 'El valor de la verdad' se muera”, se le oye decir. Ante ello, el barbero, quien radica en estados Unidos', responde indignado: “Prácticamente, me estás diciendo: acepta que hable lo que quiera de ti, pero tú no puedes defenderte”.

Youna asegura que no puede asumir una cuota tan alta y cuestiona que se le exija dicho monto cuando, en su caso, trabaja como barbero. “No es mi realidad, es tu realidad… Tú te metiste con un barbero de barrio, no te metiste con un futbolista profesional”, responde en tono firme.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: 'También lo puedes pagar tú'

lr.pe

Samahara advierte que recurrirá a abogados si Youna habla

En el último tramo de la conversación, Samahara le advierte que, si decide salir a responder públicamente, ella tomará acciones legales. “Tú vas a salir a hablar y automáticamente mi abogado va a salir después de ti”, afirma. También asegura que ninguna de las personas mencionadas en 'El valor de la verdad' (como Ivana Yturbe, Delany López o Jefferson Farfán) saldrán a declarar.

Por su parte, Youna insiste en que solo busca un trato justo y poder defenderse si se siente atacado mediáticamente. El barbero recalcó que, pese a las diferencias, está dispuesto a mantenerse presente en la vida de su hija, pero que no está de acuerdo con las condiciones que impone Samahara Lobatón.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS
Melissa Klug se defiende tras ser tildada de 'Hitler' por Samahara Lobatón ante duros castigos durante su niñez: "Por su bien"

Melissa Klug se defiende tras ser tildada de 'Hitler' por Samahara Lobatón ante duros castigos durante su niñez: "Por su bien"

LEER MÁS
¿Cuántos años tiene Samahara Lobatón, la participante que ganó S/20.000 en ‘El valor de la verdad’?

¿Cuántos años tiene Samahara Lobatón, la participante que ganó S/20.000 en ‘El valor de la verdad’?

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Carlos Orozco critica el ampay de Magaly Medina sobre Álvaro Paz de La Barra: "Bajo ese ampay"

Carlos Orozco critica el ampay de Magaly Medina sobre Álvaro Paz de La Barra: "Bajo ese ampay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota