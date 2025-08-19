Tras las revelaciones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad', Youna, padre de la primera hija de la influencer, decidió romper su silencio y publicó una serie de audios en los que la hija de Melissa Klug le impone una contundente condición para permitirle pasar tiempo con la menor. En las grabaciones, la hija de Abel Lobatón se puede quedar una semana más con su hija siempre y cuando no saliera a hablar en ningún programa de espectáculos. “Es para que calles la boca (...) Te quedas con tu hija una semana más y te muerdes la lengua”, se le escucha decir a la influencer.

Youna expone fuertes audios sobre Samahara: influencer le pide no hablar tras confesiones en 'EVDLV'

En la conversación difundida por Youna en el programa de Magaly Medina, Samahara Lobatón sostiene que su participación en 'El valor de la verdad' tuvo como principal motivación cubrir los gastos escolares de su hija, ya que, según indica, tuvo que pagar 30.000 soles de matrícula en un colegio particular. “Son 20.000 soles que he perdido metiendo a tu hija al colegio… esa plata sale de mi bolsillo”, sostiene la influencer.

En otro momento del audio, Samahara Lobatón remarca que Youna debe aceptar lo que ella diga en televisión y no tiene derecho a defenderse públicamente: “Va a funcionar como yo te estoy diciendo; no vas a salir en ningún lado… dejas que 'El valor de la verdad' se muera”, se le oye decir. Ante ello, el barbero, quien radica en estados Unidos', responde indignado: “Prácticamente, me estás diciendo: acepta que hable lo que quiera de ti, pero tú no puedes defenderte”.

Youna asegura que no puede asumir una cuota tan alta y cuestiona que se le exija dicho monto cuando, en su caso, trabaja como barbero. “No es mi realidad, es tu realidad… Tú te metiste con un barbero de barrio, no te metiste con un futbolista profesional”, responde en tono firme.

Samahara advierte que recurrirá a abogados si Youna habla

En el último tramo de la conversación, Samahara le advierte que, si decide salir a responder públicamente, ella tomará acciones legales. “Tú vas a salir a hablar y automáticamente mi abogado va a salir después de ti”, afirma. También asegura que ninguna de las personas mencionadas en 'El valor de la verdad' (como Ivana Yturbe, Delany López o Jefferson Farfán) saldrán a declarar.

Por su parte, Youna insiste en que solo busca un trato justo y poder defenderse si se siente atacado mediáticamente. El barbero recalcó que, pese a las diferencias, está dispuesto a mantenerse presente en la vida de su hija, pero que no está de acuerdo con las condiciones que impone Samahara Lobatón.