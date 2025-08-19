¿Cuántos años tiene Samahara Lobatón, la participante que ganó S/20.000 en ‘El valor de la verdad’?

Samahara Lobatón participó en la última edición de ‘El valor de la verdad’, emitida el domingo 17 de agosto, donde sorprendió al ganar S/20.000 tras responder a las preguntas del presentador Beto Ortiz en el popular sillón rojo. La hija de Melissa Klug que nació el 20 de noviembre de 2001 y actualmente tiene 23 años de edad, reveló aspectos íntimos de su vida, como el vínculo que mantuvo con Jefferson Farfán, a quien considera su padre, así como detalles de su relación con sus amistades y con su madre.

Actualmente, se desempeña como influencer en redes sociales, aunque en el pasado estudió Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en Toulouse Lautrec, sin llegar a culminar ninguna de las carreras. La creadora de contenido tiene una hija llamada Xianna, fruto de su relación con su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna. Dicha relación estuvo marcada por episodios de violencia familiar y derivó en una denuncia en 2020.

¿Cuáles son las preguntas que respondió Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'?

En la más reciente edición de ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón respondió a incómodas preguntas sobre su vida personal. A continuación, te presentamos todas las preguntas que enfrentó la influencer.

Preguntas de 'El valor de la verdad'

¿Te golpeó Youna? ¿Te fue infiel Youna? ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo? ¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven? Pregunta de repuesto: ¿Te caíste estando embarazada? ¿Fue Abel Lobatón un buen padre? ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna? ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson? ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson? ¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson? ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson? ¿Te fuiste de tu casa después de pelear con tu madre? ¿Eres mejor madre que tu madre? ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley? ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson? ¿Le fuiste infiel a Youna? ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida? ¿Te fue infiel ‘el Bryan’?

Respuestas en 'El valor de la verdad'