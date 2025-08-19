HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

¿Cuántos años tiene Samahara Lobatón, la participante que ganó S/20.000 en ‘El valor de la verdad’?

Samahara Lobatón sorprendió al ganar S/20.000 en 'El valor de la verdad', donde reveló aspectos íntimos de su vida y respondió preguntas del presentador Beto Ortiz.

Samahara Lonatón en 'El Valor de la verdad'
Samahara Lonatón en 'El Valor de la verdad' | Foto: Composición LR/ YouTube 'El valor de la verdad'

Samahara Lobatón participó en la última edición de ‘El valor de la verdad’, emitida el domingo 17 de agosto, donde sorprendió al ganar S/20.000 tras responder a las preguntas del presentador Beto Ortiz en el popular sillón rojo. La hija de Melissa Klug que nació el 20 de noviembre de 2001 y actualmente tiene 23 años de edad, reveló aspectos íntimos de su vida, como el vínculo que mantuvo con Jefferson Farfán, a quien considera su padre, así como detalles de su relación con sus amistades y con su madre.

Actualmente, se desempeña como influencer en redes sociales, aunque en el pasado estudió Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en Toulouse Lautrec, sin llegar a culminar ninguna de las carreras. La creadora de contenido tiene una hija llamada Xianna, fruto de su relación con su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna. Dicha relación estuvo marcada por episodios de violencia familiar y derivó en una denuncia en 2020.

PUEDES VER: Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

lr.pe

¿Cuáles son las preguntas que respondió Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'?

En la más reciente edición de ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón respondió a incómodas preguntas sobre su vida personal. A continuación, te presentamos todas las preguntas que enfrentó la influencer.

Preguntas de 'El valor de la verdad'

  1. ¿Te golpeó Youna?
  2. ¿Te fue infiel Youna?
  3. ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?
  4. ¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven?
  5. Pregunta de repuesto: ¿Te caíste estando embarazada?
  6. ¿Fue Abel Lobatón un buen padre?
  7. ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?
  8. ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?
  9. ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson?
  10. ¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson?
  11. ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson?
  12. ¿Te fuiste de tu casa después de pelear con tu madre?
  13. ¿Eres mejor madre que tu madre?
  14. ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley?
  15. ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson?
  16. ¿Le fuiste infiel a Youna?
  17. ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida?
  18. ¿Te fue infiel ‘el Bryan’?

Respuestas en 'El valor de la verdad'

  1. Sí, verdad
  2. Sí, verdad
  3. Sí, verdad
  4. Botón rojo
  5. No, verdad
  6. Sí, verdad
  7. Sí, verdad
  8. Sí, verdad
  9. Sí, verdad
  10. Sí, verdad
  11. Sí, verdad
  12. No, verdad
  13. Sí, verdad
  14. Sí, verdad
  15. Sí, verdad
  16. Sí, verdad
  17. Sí, verdad
  18. Sí, verdad
Notas relacionadas
Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

LEER MÁS
¿Quién es Abel Lobatón, exfutbolista de Universitario que tuvo una relación con Melissa Klug y padre de Samahara Lobatón?

¿Quién es Abel Lobatón, exfutbolista de Universitario que tuvo una relación con Melissa Klug y padre de Samahara Lobatón?

LEER MÁS
Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

LEER MÁS
Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

LEER MÁS
Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

LEER MÁS
Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota