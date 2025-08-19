Samahara Lobatón enfrenta una nueva polémica con Youna, su expareja y padre de su primera hija. La disputa se reavivó luego de que el barbero filtrara audios en donde la influencer le exigía S/30.000 para el colegio de la menor, poco después de que ella participara en ‘El valor de la verdad’, donde lo acusó de ser violento e irresponsable.

En medio de esta disputa, la hija de Melissa Klug conversó con el periodista Samuel Suárez para Instarándula y reveló detalles del acuerdo económico que mantiene con Youna. Según explicó, ambos pactaron una pensión de $500 mensuales para su hija; sin embargo, afirmó que su expareja incumple con lo establecido. “Él no pasa ni lo que dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, declaró la influencer.

Mensajes de Samahara. Foto: Instarándula

Samahara Lobatón acusa a Youna de no ser responsable con su hija

Samahara Lobatón se refirió nuevamente a la situación de Youna y aseguró que, si bien intenta cumplir con la pensión de su hija, no hace lo suficiente para mejorar sus ingresos en Estados Unidos. “Trabaja solo tres meses a la semana. Sí me metí con alguien que no tiene dinero; pero no hace nada para tenerlo tampoco. Mi hija tiene todo por mí, claramente”, expresó la influencer, dejando en evidencia su molestia por la falta de compromiso de su expareja.

La hija de Melissa Klug también señaló que Youna le debe un mes de pensión y alrededor de S/25.000 por devengados, recordando que ella asumió los gastos para que la menor pudiera viajar a Estados Unidos y estar con su padre. “Él solo debe asumir el colegio y la lonchera”, comentó, aclarando que otros costos como la ropa, la nana y la casa son cubiertos íntegramente por ella. Además, reveló que su expareja tampoco habría aportado al pago de la cuota de ingreso escolar: “No ha aportado ni un solo sol”.

Foto: Instarándula

Foto: Instarándula

Youna encaró a Samahara Lobatón por exigirle dinero para el colegio de su hija

En medio de la disputa pública, Youna difundió un audio donde se escucha a Samahara Lobatón reclamarle por no aportar al pago de la matrícula y la cuota de ingreso de su hija en un colegio privado. “La cuota de ingreso, la matrícula, sale de mi bolsillo”, afirma la influencer en la grabación. Ante ello, el barbero responde con firmeza: “Te lo agradezco, pero tú te metiste con un barbero de barrio, no con un futbolista profesional”.

Por otro lado, Youna señala que le parece un exceso, luego de que su expareja admitiera ganar hasta S/40.000 mensuales como creadora de contenido. “Es un esfuerzo imposible, estamos hablando de 30 mil soles por un colegio que ni siquiera es primer grado, no seas mala”, expresó. Además, criticó que Samahara haya recurrido a ‘El valor de la verdad’ para financiar dicho estilo de vida: “Tienes que sentarte en un programa a denigrarte, a hablar de tu vida pasada”, a lo que ella respondió que está “recuperando su plata”.