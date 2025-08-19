La polémica entre Samahara Lobatón y Youna vuelve a encenderse. Esta vez, el barbero compartió un nuevo audio en el que la influencer le exige el pago de una cuota de ingreso escolar de S/30.000 para su hija. En la conversación, Youna asegura que ese monto representa un “esfuerzo imposible” para él, ya que su trabajo como barbero no le permite generar tal cantidad de dinero.

Además, el joven no dudó en cuestionar las decisiones de su expareja, señalando que Samahara ha llegado a participar en programas como ‘El valor de la verdad’ para poder sostener el estilo de vida que lleva. “Gana 40 mil soles mensuales y acá está aceptando que tuvo que sentarse en ‘El valor de la verdad’ para poder vivir una vida que no es su realidad”, escribió Youna en sus redes sociales.

Youna confronta a Samahara Lobatón por exigirle un exorbitante pago para el colegio de su hija

En el audio difundido por Youna en sus historias de Instagram, el barbero expuso una acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón, quien le reprocha no haber contribuido con la cuota de ingreso al colegio de su hija, que asciende a S/30.000. “Sale de mi bolsillo”, se le escucha decir molesta. Ante ello, Youna responde tajante: “Tú te metiste con un barbero de barrio, no con un futbolista profesional”.

El joven, quien reside actualmente en Estados Unidos, expresó su molestia por lo que considera un gasto excesivo, señalando que su hija aún no ha comenzado siquiera el primer grado de primaria. Además, cuestionó la decisión de Samahara de elegir una institución tan costosa: “Hay muchas buenas opciones menos costosas, pero tú elegiste esta y te lo agradezco porque es algo que puedes pagar, no yo”.

Sin embargo, el barbero se retracta y evidencia que Samahara Lobatón tampoco puede costearlo por completo, asegurando que tuvo que participar en ‘El valor de la verdad’ para afrontar los gastos. “Tienes que sentarte en un programa a denigrarte, a hablar de tu vida pasada”, reclama Youna, a lo que la influencer respondió que está “recuperando su plata”.

¿Cuánto dinero gana Samahara Lobatón como influencer?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón sorprendió al revelar que ha llegado a ganar cerca de S/40.000 en un buen mes por su trabajo como influencer. “Muy bien, para vivir en paz”, comentó la hija de Melissa Klug, quien confirmó que llega a costear tres nanas para que la ayuden con los trabajos del hogar.

No obstante, también indicó que sus ingresos no siempre son constantes. “En un mal mes, S/10.000”, reconoció. La cifra dejó impactado a Beto Ortiz, quien no dudó en hacer una comparación llamativa: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, en referencia a la presidenta del Perú.