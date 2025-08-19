Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras realizar una transmisión en vivo en la que reveló detalles económicos relacionados con la pensión de sus hijos. En dicho video, indicó que el jugador finalmente le depositó S/12.000, después de más de un año sin recibir apoyo financiero directo. Sin embargo, sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en el programa 'América hoy'.

Ethel Pozo, una de las conductoras del matutino, no dudó en pronunciarse con firmeza ante la exposición pública de cifras privadas. Además, cuestionó el reclamo de Pamela López sobre el corte del internet y el cable en su hogar, instándola a hacerse cargo de ciertos servicios por su cuenta, ya que actualmente también trabaja como animadora de eventos.

Ethel Pozo confronta a Pamela López por internet

Durante la emisión del programa 'América hoy', Ethel Pozo expresó su desacuerdo con la forma en la que Pamela López está manejando públicamente los temas relacionados con su vida familiar y económica. “Son 12 mil soles, Pamela López... Si el hombre le ha dado a los niños el hogar, paga la movilidad también nos indicó y está aportando 12 mil soles, creo que corresponde también, y hablo como mamá, el internet también lo puedes pagar tú trabajando”, señaló con tono crítico.

La figura de América Televisión también enfatizó que, si bien Pamela López asumió sola los gastos de sus hijos por un largo periodo, el monto actual de la pensión no puede considerarse menor. “Yo entiendo que un año entero tú has cubierto los gastos, pero son 12 mil soles, es un gran avance, con ese dinero muchísimas familias pueden vivir por bastante tiempo”, agregó Pozo.

Pamela López reveló que Christian Cueva le depositó S/12.000 de pensión para sus hijos

En su transmisión, Pamela López confirmó que Christian Cueva le depositó por fin la pensión correspondiente a sus hijos, ascendiendo a S/12.000. De ese monto, explicó que S/8.000 fueron destinados al pago de la pensión escolar, mientras que los S/4.000 restantes se utilizaron en otros gastos relacionados con sus pequeños.

“Pequeño detalle, antes que me olvide, hoy cortaron el internet, hoy cortaron el cable...”, comentó visiblemente molesta, al referirse a que los servicios básicos de su hogar fueron suspendidos por falta de pago. Además, señaló que gastó más de S/800 en regalos, ropa y salidas con motivo del Día del Niño: “Esto me acabo de gastar en sus juguetes, además de sacarlos de comer, a los juegos y comprarles ropa”, detalló.

Cabe resaltar que el abogado de Christian Cueva había manifestado anteriormente que el futbolista se encargaba directamente de la movilidad y los gastos educativos de los menores, situación que fue recordada por Ethel Pozo durante su intervención.