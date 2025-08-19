HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

Melissa Klug se defiende tras ser tildada de 'Hitler' por Samahara Lobatón ante duros castigos durante su niñez: "Por su bien"

Melissa Klug se pronunció tras ser llamada 'Hitler' por su hija Samahara Lobatón, revelando detalles sobre su crianza como madre joven de tres hijas. "¿Tú crees que fue fácil para mí?".

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón tras ser tildada en EVLDL como 'Hitler'.
Melissa Klug responde a Samahara Lobatón tras ser tildada en EVLDL como 'Hitler'. | Foto: Composición LR/EVDLV.

Melissa Klug rompió su silencio tras ser calificada de 'Hitler' por su hija Samahara Lobatón, quien se sentó el último domingo en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Melissa aprovechó en declaraciones recogidas por el Trome en contar más sobre su pasado cuando desde muy joven crio a Samahara y sus otras hijas. "Graciosa la Samy. La corregía por su bien, recuerda que eran tres, casi de la misma edad y al final lo reconoció", comentó Klug.

Asimismo, se sinceró y comentó que fue madre muy joven y que desde los 18 años tuvo que cuidar a 3 hijas: Gianella Marquina, Samahara y Melissa Lobatón, lo cual no fue nada fácil. "Fui mamá a los 15 años y con 18 años tenía ya a mis tres hijas. ¿Tú crees que fue fácil para mí? Aprendí, crecí, maduré y fortalecí con ellas", indicó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela en 'El Valor de la verdad' que Abel Lobatón no fue un buen padre: “Se perdió mucho de sus hijas”

lr.pe

Samahara Lobatón recuerda cómo Melissa Klug la corregía en su niñez

En 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón contó muchos sucesos de su vida en los que, recordó como su mamá siempre fue 'mano dura' con ella y sus hermanas. "Para eso estaba el Hitler de mi mamá. Conmigo era mano dura, porque lo necesitaba. Mi mamá te volteaba desde que ingresabas a la casa".

PUEDES VER: Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

lr.pe

Melissa Klug comentó que no recibió apoyo del papá de Samahara Lobatón

Melissa Klug también se refirió respecto a la falta de apoyo cuando ella era una joven madre de tres hijas. Comentó que no fue fácil y todo era nuevo para ella. "Aprendí, crecí, maduré y fortalecí con ellas. Todo era nuevo y difícil para mí, encima madre soltera, sin ayuda del papá de ellas (Abel Lobatón), solo el que cumplía es el papá de Gianella", indicó.

Notas relacionadas
Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

LEER MÁS
Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad': "Tengo pruebas de todo"

Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad': "Tengo pruebas de todo"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina criticó lujoso quinceañero de nieta de Cesar Acuña que habría costado más de S/1.5 millones: "Opacado por muertes en Trujillo"

Magaly Medina criticó lujoso quinceañero de nieta de Cesar Acuña que habría costado más de S/1.5 millones: "Opacado por muertes en Trujillo"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Espectáculos

Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

Jefferson Farfán haría ayuda social con los S/300.000 que le ganó a Magaly Medina en juicio: "Premios, regalos o sorteos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota