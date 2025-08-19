Melissa Klug rompió su silencio tras ser calificada de 'Hitler' por su hija Samahara Lobatón, quien se sentó el último domingo en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Melissa aprovechó en declaraciones recogidas por el Trome en contar más sobre su pasado cuando desde muy joven crio a Samahara y sus otras hijas. "Graciosa la Samy. La corregía por su bien, recuerda que eran tres, casi de la misma edad y al final lo reconoció", comentó Klug.

Asimismo, se sinceró y comentó que fue madre muy joven y que desde los 18 años tuvo que cuidar a 3 hijas: Gianella Marquina, Samahara y Melissa Lobatón, lo cual no fue nada fácil. "Fui mamá a los 15 años y con 18 años tenía ya a mis tres hijas. ¿Tú crees que fue fácil para mí? Aprendí, crecí, maduré y fortalecí con ellas", indicó.

Samahara Lobatón recuerda cómo Melissa Klug la corregía en su niñez

En 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón contó muchos sucesos de su vida en los que, recordó como su mamá siempre fue 'mano dura' con ella y sus hermanas. "Para eso estaba el Hitler de mi mamá. Conmigo era mano dura, porque lo necesitaba. Mi mamá te volteaba desde que ingresabas a la casa".

PUEDES VER: Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

Melissa Klug comentó que no recibió apoyo del papá de Samahara Lobatón

Melissa Klug también se refirió respecto a la falta de apoyo cuando ella era una joven madre de tres hijas. Comentó que no fue fácil y todo era nuevo para ella. "Aprendí, crecí, maduré y fortalecí con ellas. Todo era nuevo y difícil para mí, encima madre soltera, sin ayuda del papá de ellas (Abel Lobatón), solo el que cumplía es el papá de Gianella", indicó.