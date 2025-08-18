HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

La hija de Melissa Klug reveló que reconoció el lujoso auto de Farfán y decidió encarar a Ivana Yturbe, quien le negó en varias ocasiones una relación con el exfutbolista.

Samahara Lobatón contó cómo se enteró de la relación de Ivana y Farfán. Foto: composición LR/difusión/Panamericana TV/Instagram
Samahara Lobatón contó cómo se enteró de la relación de Ivana y Farfán. Foto: composición LR/difusión/Panamericana TV/Instagram

Samahara Lobatón lo confesó todo en 'El Valor de la verdad', en el que reveló cómo enfrentó a Ivana Yturbe tras descubrir que estaba manejando uno de los lujosos autos de Jefferson Farfán. La influencer contó que, pese a considerar a la modelo como una de sus mejores amigas, la esposa de Beto Da Silva le negó varias veces que tenía una relación con la expareja de su madre, Melissa Klug. “Yo ya estaba ‘¿por qué me mientes?’, ‘por qué no dices la verdad?’”, recordó.

En el programa de Beto Ortiz, la hija de Melissa Klug explicó que su molestia no se debió a la relación en sí, sino a que Ivana Yturbe le ocultó la verdad aun cuando mantenían una cercana amistad. La influencer detalló que fue el reconocido auto Audi rojo, perteneciente al popular ‘Foquita’, lo que terminó exponiendo el romance entre la modelo y el exfutbolista.

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: 'No fue como un papá'

lr.pe

Samahara Lobatón dio detalles cuando descubrió que Ivana Yturbe manejó el auto de Farfán

Durante su confesión, Samahara Lobatón contó que todo comenzó cuando vio a Ivana Yturbe conduciendo un vehículo que le resultaba muy familiar. Según dijo, ese auto pertenecía a Jefferson Farfán y lo reconoció de inmediato, pues no había pasado mucho tiempo desde la separación del futbolista con su madre. “Ese carro yo ya lo conocía y me parecía extraño, hasta que le tomé foto a la placa del carro y saqué a nombre de quién estaba”, relató.

Tras comprobar que el auto estaba registrado a nombre del exfutbolista, la influencer decidió encarar a su amiga. Según mencionó, Ivana Yturbe le había dicho que se iba a Chiclayo, pero en realidad se iría de viaje con el exjugador de la selección peruana. “Yo no te voy a decir nada, él ha sido el marido de mi mamá, pero no mi marido, no tengo nada que ver”, le dijo, dejando en claro que lo que más le molestó fue la mentira y no su relación.

Papá de Alondra García Miró protagoniza emotivo reencuentro con Christian Meier en alfombra roja de 'Mistura': 'Eres parte de mi familia'

lr.pe

Samahara también vio a Ivana y Farfán en una discoteca

Samahara Lobatón agregó que tiempo después llegó a ver a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán juntos en una discoteca. La influencer contó que coincidieron en el mismo box y que, aunque estaban en grupo, pudo notar que había una cercanía especial entre ellos. “He juergueado varias veces con él y no lo veía nada mal porque siempre yo estaba con mis amigas y él con sus amigos, estábamos en el mismo box, normal, no pasaba nada”, mencionó.

La hija de Melissa Klug reconoció que nunca obtuvo una confirmación directa por parte de Ivana Yturbe, pero aquellas coincidencias y la actitud de su ex amiga fueron suficientes para sospechar que había algo más que una amistad con el exfutbolista. Con estas declaraciones, Samahara volvió a generar revuelo en redes sociales, confirmando que el episodio con la modelo marcó un antes y un después en su amistad.

