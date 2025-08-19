La polémica entre Samahara Lobatón y su expareja, Youna, volvió a encenderse luego de que el barbero decidiera publicar audios y mensajes privados tras el paso de la influencer por 'El valor de la verdad'. En el programa de Beto Ortiz, la influencer acusó al padre de su primera hija de ser violento e irresponsable, pero horas después, Youna decidió responder públicamente y exponer su versión de los hechos a través de sus redes sociales.

En su descargo, el joven barbero compartió un audio en el que Samahara Lobatón discute con él sobre la matrícula y cuota de ingreso de su hija a un colegio particular. “La cuota de ingreso, la matrícula, sale de mi bolsillo”, señala la influencer en la grabación. Ante ello, Youna responde: “Te lo agradezco, pero tú te metiste con un barbero de barrio, no con un futbolista profesional”.

Youna encara a Samahara tras exigirle 30.000 soles para el colegio de su hija

En el mismo audio, Youna cuestiona a Samahara por exigir un colegio costoso cuando luego de que la influencer habría admitido que puede ganar hasta S/40.000 soles mensuales como creadora de contenido. “Es un esfuerzo imposible, estamos hablando de 30 mil soles por un colegio que ni siquiera es primer grado, no seas mala”, señala. Incluso la acusó de tener que “sentarse en un programa para denigrarse y hablar de su vida” con tal de pagar dicho centro educativo.

La hija de Abel Lobatón, por su parte, le indicó que los costos del colegio ya estaban cubiertos antes de cualquier ingreso recibido por su participación en 'El valor de la verdad', e insistió en que ese será el colegio donde su hija realizará toda su educación escolar. Para sustentar su decisión, Youna también difundió un audio en el que la influencer le promete a su niña que estudiará en un “colegio súper nice”.

Comunicado de Samahara. Foto: captura Instagram

Samahara responde a Youna y lo acusa de no hacerse cargo

Tras la difusión de los audios, Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para rechazar las acusaciones y asegurarle al público que no permitirá que se tergiverse la situación. “Yo puedo sonar soberbia porque digo las cosas claras y directas”, escribió, tras precisar que fue ella quien pagó los pasajes de su hija, ya que Youna no quiso hacerlo.

La influencer señaló además que el barbero le debe 25 mil soles de pensiones devengadas y que no aportó “ni un sol” en el ingreso de su hija al nuevo colegio en el extranjero. Incluso afirmó que se negó a pagar un taller de fútbol de 80 soles. “Todos los meses tiene problemas económicos cuando se trata de ella”, acusó.

Chat difundido por Youna. Foto: captura Instagram

En respuesta, Youna sostuvo que cumple puntualmente con sus obligaciones y que la influencer lo amenazó en varias oportunidades. “Te invito a subir cuando me chantajeas o cuando dices que no vas a pasar pensión”, escribió en sus historias. Además, denunció que Samahara habría llegado al extremo de decirle a su hija: “Abraza a tu papá porque nunca más lo verás”. “Una buena madre jamás le hablaría así a su hija”, reclamó.