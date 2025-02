¿Quién es la madre biológica de Bruno Pinasco y a qué se dedicó en su juventud?

Bruno Pinasco, conductor del programa de América TV 'Cinescape', ha logrado posicionarse como una de las figuras más estables de la televisión peruana por su larga trayectoria que ha formado frente a cámaras. Su profesión se encuentra constantemente en la mira del público; no obstante, muy poco se sabe sobre su vida personal y familiar.

Es conocido que su afinidad por la conducción la heredó de su padre, Luis Ángel ‘Rulito’ Pinasco, pero también tiene vena artística por el lado de su madre, una intérprete de origen europeo.

¿Quién es la madre de Bruno Pinasco?

La madre de Bruno Pinasco es Bárbara Pérez, una cantante española, más conocida como Bárbara Conde. Vive en Lima y tiene casi 90 años.

Durante los años 60, se casó con el popular ‘Rulito’ Pinasco, con quien tuvo tres hijos varones; sin embargo, más de 10 años después se divorciaron. Actualmente, se encuentra retirada de la música.

La madre de Bruno Pinasco es Bárbara Conde. Foto: Instagram

El conductor de 'Cinescape' no suele compartir detalles sobre la vida de su progenitora, pero usualmente postea tiernos mensajes dedicados a ella en sus redes sociales como conmemoración del Día de la Madre.

En junio del 2021, el presentador acudió a votar en compañía de su familiar y no dudó en resaltar el hecho en Instagram. “84 y ella vota”, escribió en la plataforma.

El conductor de televisión fue a emitir su voto junto a su mamá en estas elecciones 2021. Foto: Instagram / Bruno Pinasco

Integrantes de la familia Pinasco

Luis Ángel Pinasco está casado con la actriz y expresentadora Sonia Oquendo, con quien tiene dos hijas. Sin embargo, él tiene cinco descendientes en total, de los cuales, los mayores son de su primer matrimonio con Bárbara Conde.

Los herederos del popular ‘Rulito’ son: Luis Ángel Pinasco Pérez, Aldo Pinasco Pérez, Bruno Pinasco Pérez, Johanna Pinasco Oquendo y Chiara Pinasco Oquendo.

Bruno Pinasco y sus inicios en TV

El ahora famoso presentador de televisión inició su carrera en las pantallas a la tierna edad de 10 años, con el programa concurso “Triki Trak”, uno de los más célebres de los años 80. En dicho espacio, Bruno Pinasco realizaba pequeñas labores detrás de cámaras y tenías esporádicas apariciones junto con su padre Luis Ángel Pinasco, quien era el conductor principal.

En 1993 se sumaría al equipo de producción de “Gisela en América”, en el que adquiriría importantes conocimientos sobre la producción de programas televisivos.

Bruno Pinasco cumple 47 años este 1 de diciembre. Foto: Instagram

Bruno Pinasco es elogiado por Chris Martin

Hace semanas atrás, Coldplay visitó el Perú para brindar dos grandes conciertos en el Estadio Nacional de Lima. Bruno Pinasco tuvo la chance de entrevistar a dos de sus integrantes, entre los que estaba Chris Martin. El vocalista de la banda británica se mostró con muy buen ánimo durante su paso por nuestras tierras.

Incluso, casi al concluir la charla, el artista llenó de elogios al conductor nacional, lo que generó una reacción de sorpresa en él: “Eres un buen tipo, un chico dulce”. “Muchas gracias, chicos, espero verlos pronto”, respondió Bruno.

Bruno Pinasco condena a cadena de cine por mensaje contra “Lightyear”

En junio de este 2022, un caso de homofobia se evidenció en redes sociales tras al estreno de “Lightyear”, cinta que pertenece al universo de “Toy story”. Resulta que dentro de la película aparecía una escena en la que se aprecia un beso entre dos personas del mismo sexo.

Frente a esto, Cineplanet precisó a sus clientes que tuvieran cuidado con lo que verían y Bruno Pinasco no se mostró conforme con dicho anuncio. “Por ser dos mujeres que se dan un beso, ahí sí ponen advertencia, ¿no?”, precisó aquella vez en su Instagram.

Bruno Pinasco critica a Cineplanet por advertencia sobre película “Lightyear”. Foto: Instagram/Bruno Pinasco

¿Cuánto mide Bruno Pinasco?

De acuerdo a la web cuanto.biz, el reconocido animador de América TV tendría una estatura de 1,70 metros, lo que lo convierte en una persona de estatura media.

Sobre este tema, el actor ha demostrado en más de una ocasión, no darle tanta importancia. Incluso, se ríe de las bromas de sus seguidores cuando estos le dicen ‘chato’ en redes sociales.

Bruno Pinasco comparte su molestia ante derrame de petróleo en Ventanilla. Foto: Instagram/Bruno Pinasco

¿Cuál es la edad de Bruno Pinasco?

Esta revelación, quizás, es la curiosidad más grande de muchos de sus fanáticos, puesto que Bruno Pinasco no suele comentar sobre este tema. No obstante, según información recopilada de diversos portales de internet, la figura de TV nació el 1 de diciembre de 1974, por lo que tiene 47 años.

El animador Bruno Pinasco nunca ha tenido complejos con su baja estatura. Foto: composición LR/Instagram

Bruno Pinasco explota contra los antivacunas

A inicios de la pandemia por la COVID-19 existía mucha desinformación por las formas de cómo contraatacar el virus, por ello, cuando llegaron las vacunas, miles de peruanos se rehusaron a aplicárselas y ralentizaron el proceso.

Esto no fue ajeno a figuras de la TV, quienes se quejaron al respecto. Uno de ellos fue Bruno Pinasco. “Simplemente que, por culpa de los antivacuna, la pandemia no tiene cuando acabar. Son ellos los que siguen propagando el virus, y da bronca que tienen la opción de vacunarse gratis y no lo hacen”, dijo en sus redes.

Famoso creyó que Bruno Pinasco tenía 15 años

Bruno Pinasco entrevistó en marzo del 2022 al músico y actor Michael Bublé por su nueva producción. Al comenzar la conversación, el conductor le dijo: “Estoy superfeliz de conocerte. Hago estas entrevistas desde hace 22 años. Soy un gran fan tuyo, y honestamente estoy muy contento de conocerte finalmente”.

La respuesta del artista canadiense sorprendió a la figura de “Cinescape”. “Eso es imposible porque tú tienes 15 años, ¿no?”, expresó Michael.

Bruno Pinasco sobre el primer beso gay en la TV peruana

La serie “De vuelta al barrio” emitió su primer beso entre personas del mismo sexo en marzo del 2022, con la escena entre los personajes de Emanuel Soriano y Fausto Molina. El hecho conmocionó a la sociedad limeña, puesto que sigue manteniendo un sesgo conservador.

Bruno Pinasco aseguró que un beso entre hombres ya se vio en la televisión peruana. Foto: Instagram

Ante esta noticia, Bruno Pinasco reveló que, en realidad, este tipo de escenas no es la primera. “Perdón, pero el primer beso fue en la serie ‘Esta sociedad’ ,entre los personajes de Alonso y Nicolás, año 2006. Digo nomás”, dijo en sus historias de Instagram.

Bruno Pinasco expuso caso de maltrato animal

Bruno Pinasco ha demostrado ser fan de los animales y activista en pro de sus derechos, incluso en varios de sus programas sale acompañado de su mascota. Por ello, al percatarse de un presunto caso de negligencia animal, no dudo en exponerlo en redes.

El conductor de Cinescape denuncia maltrato animal. Foto: Instagram Bruno Pinasco.

“Tengan cuidado con los paseadores de perros o a quién le dan a sus animales. Siempre por el parque en mi casa hay una persona con cinco perros en su correa, y el chico está solamente mirando su celular por un rato y luego los devuelve a su casa”, escribió.

Bruno Pinasco en contra de las corridas de toros

Durante el 2021, Bruno Pinasco dio su sincera opinión sobre las corridas de toros en el país, luego de que España decidiera erradicar por completo dicha actividad. Aunque no fue la primera vez que el presentador de América Televisión se manifestaba al respecto, no dudó en hacerlo una vez más.

“ La tortura y la masacre jamás serán arte ni cultura , ojalá que las autoridades no les den ese beneficio y los metan en la misma línea que personas que, haciendo arte, nutren el alma y el espíritu del ser humano, porque los toreros lo único que hacen es fomentar el odio, la violencia y la masacre hacia los animales, los toreros NO son artistas”, escribió en redes sociales.

Bruno Pinasco utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje. Foto: Instagram

¿Bruno Pinasco tuvo una mala experiencia con Peter Dinklage?

En una de las ediciones de “Cinescape”, Bruno Pinasco habló sobre el desafortunado encuentro que tuvo con Peter Dinklage, actor de Game of Thrones, pues asegura que no recibió un buen trato de su parte.

“Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’. Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’. Me botó horrible, con razón estaba el tipo solo. Me trató horrible, le dije: ‘Perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó al cacho, fue a los gritos”, detalló en su programa.

Bruno Pinasco orgulloso de ser referente LGTBI

Bruno Pinasco reveló ser parte de la comunidad LGTBI años atrás. El conductor recibió el apoyo de sus seguidores tras el mensaje que envió.

“No hay nada mejor en este mundo que ser uno mismo! Que aburrido y que agotador vivir pretendiendo, fingiendo y siguiendo lo que ‘otros’ dicen”, puso en sus redes.

Bruno Pinasco

Bruno Pinasco: hermanos

Bruno Pinasco, conductor de televisión y productor de cine, trabaja junto a sus hermanos en distintos proyectos. Aldo y Chiara Pinasco son sus familiares de sangre más cercanos.

Con ellos lleva el mando de "Cinescape" y "TEC", programas que se sintonizan desde hace años por América Televisión.