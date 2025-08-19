La reciente aparición de Samahara Lobatón en el programa 'El valor de la verdad', emitido el último domingo, ha desatado una fuerte polémica. La joven respondió a una serie de preguntas relacionadas con su vida privada, incluyendo delicados episodios de su niñez y su relación con su madre, Melissa Klug, su expareja Youna, Jefferson Farfán, entre otros. Tras la emisión, Samahara utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que ha sido objeto de amenazas, al parecer, por parte de personas aludidas en sus declaraciones públicas.

En un comunicado, Samahara Lobatón aseguró que sus afirmaciones no tienen como objetivo generar controversia, sino visibilizar experiencias reales que ha vivido. Además, recalcó que cuenta con “audios, videos, capturas de pantalla y testimonios” que respaldan cada una de sus palabras.

Foto: captura

Samahara Lobatón emite comunicado preocupante

Horas después de la emisión del programa, Samahara Lobatón difundió un mensaje en Instagram explicando las consecuencias que ha enfrentado desde que compartió su verdad. “He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones”, afirmó en su comunicado.

La influencer sostuvo que su objetivo no fue atacar ni desacreditar a nadie, sino contar su experiencia personal. En esa línea, reiteró que no se dejará intimidar por las amenazas recibidas y advirtió que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación. “Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente respaldada”, insistió.

Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón abordó temas sensibles como su infancia, el consumo de sustancias y la relación con su entorno familiar. Una de las revelaciones más impactantes fue cuando aseguró que su madre, Melissa Klug, la corregía con violencia física. “Mi mamá no necesitaba correas ni chancletas. Era puñetazo limpio. Tiene la fuerza de un hombre”, declaró.

Además, Samahara reveló trágicos momentos con su expareja Youna. “Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer", reveló. Por último, revelaciones privadas cerca a la expareja de su madre Melissa Klug, Jefferson Farfán. Él tenía un juego con mamá: 'la cartera o el dinero de la cartera'. Mi mamá le decía 'Oye, necesito pagar el colegio' y él le decía que no. Mi mamá escogía 'la plata de la cartera' para pagarnos el colegio", confesó, acerca de su rol paterno del exfutbolista.