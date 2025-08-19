HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad': "Tengo pruebas de todo"

La hija de Melissa Klug reveló episodios de violencia familiar y expuso a varias personas en 'EVDLV', lo que habría generado reacciones violentas en su contra.

Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram/Difusión
Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram/Difusión

La reciente aparición de Samahara Lobatón en el programa 'El valor de la verdad', emitido el último domingo, ha desatado una fuerte polémica. La joven respondió a una serie de preguntas relacionadas con su vida privada, incluyendo delicados episodios de su niñez y su relación con su madre, Melissa Klug, su expareja Youna, Jefferson Farfán, entre otros. Tras la emisión, Samahara utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que ha sido objeto de amenazas, al parecer, por parte de personas aludidas en sus declaraciones públicas.

En un comunicado, Samahara Lobatón aseguró que sus afirmaciones no tienen como objetivo generar controversia, sino visibilizar experiencias reales que ha vivido. Además, recalcó que cuenta con “audios, videos, capturas de pantalla y testimonios” que respaldan cada una de sus palabras.

Foto: captura

Foto: captura

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela la verdad detrás de su convivencia con Delany López y sorprende con fuerte confesión: 'Era mi familia'

lr.pe

Samahara Lobatón emite comunicado preocupante

Horas después de la emisión del programa, Samahara Lobatón difundió un mensaje en Instagram explicando las consecuencias que ha enfrentado desde que compartió su verdad. “He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones”, afirmó en su comunicado.

La influencer sostuvo que su objetivo no fue atacar ni desacreditar a nadie, sino contar su experiencia personal. En esa línea, reiteró que no se dejará intimidar por las amenazas recibidas y advirtió que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación. “Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente respaldada”, insistió.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: 'Por qué no dices la verdad'

lr.pe

Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón abordó temas sensibles como su infancia, el consumo de sustancias y la relación con su entorno familiar. Una de las revelaciones más impactantes fue cuando aseguró que su madre, Melissa Klug, la corregía con violencia física. “Mi mamá no necesitaba correas ni chancletas. Era puñetazo limpio. Tiene la fuerza de un hombre”, declaró.

Además, Samahara reveló trágicos momentos con su expareja Youna. “Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer", reveló. Por último, revelaciones privadas cerca a la expareja de su madre Melissa Klug, Jefferson Farfán. Él tenía un juego con mamá: 'la cartera o el dinero de la cartera'. Mi mamá le decía 'Oye, necesito pagar el colegio' y él le decía que no. Mi mamá escogía 'la plata de la cartera' para pagarnos el colegio", confesó, acerca de su rol paterno del exfutbolista.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

LEER MÁS
Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela la verdad detrás de su convivencia con Delany López y sorprende con fuerte confesión: "Era mi familia"

Samahara Lobatón revela la verdad detrás de su convivencia con Delany López y sorprende con fuerte confesión: "Era mi familia"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Espectáculos

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

Hugo García tiene inesperada reacción al ser sorprendido bailando con Isabella Ladera tras la inauguración de su spa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota