Espectáculos

Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

"Quiso retenerme", expresó Youna sobre Samahara Lobatón. Según aseguró el barbero, la hija de Melissa Klug habría fingido padecer de parálisis facial y él tendrías las pruebas que demostrarían estos hechos.

Samahara Lobatón enfrentada a Youna. Foto: Composición LR/captura/YouTube
Samahara Lobatón enfrentada a Youna. Foto: Composición LR/captura/YouTube

El barbero Youna reapareció en la televisión nacional para contar su versión de los hechos sobre su conflictiva relación con la influencer Samahara Lobatón. En declaraciones ofrecidas al programa ‘Magaly TV, la firme’, aseguró que ella llegó a fingir una enfermedad con el fin de retenerlo y evitar que pusiera fin a su romance.

Durante la entrevista, emitida por ATV, el joven detalló los episodios que marcaron su relación sentimental con la hija de Melissa Klug. Youna acusó directamente a Samahara de manipulación emocional, chantaje y dependencia, revelando una historia que ha generado una gran ola de reacciones en redes sociales y medios de espectáculos.

PUEDES VER: Samahara Lobatón denuncia serias amenazas tras sus confesiones en 'El valor de la verdad': 'Tengo pruebas de todo'

lr.pe

Youna revela que Samahara Lobatón no quería terminar la relación

En conversación con Magaly Medina, Youna afirmó que desde el inicio su relación con Samahara Lobatón fue “tormentosa” y que en varias ocasiones intentó alejarse de ella, pero siempre se encontró con obstáculos emocionales impuestos por su entonces pareja. “Nuestra relación fue muy tóxica. Yo traté de terminar muchas veces, pero ella me manipulaba y chantajeaba”, declaró ante cámaras.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando reveló que Samahara se internó en la Clínica San Gabriel luego de que él decidiera poner punto final a la relación. Según su versión, la influencer fingió una parálisis facial para evitar la separación. “Ella no aceptó que me quisiera ir y fingió una parálisis facial. Los doctores me dijeron que los resultados médicos no mostraban nada anormal y que ella estaba ahí porque quería estar ahí”, señaló Youna, asegurando que los informes clínicos no respaldaban la versión de la joven.

El también padre de la hija de Samahara Lobatón insistió en que siempre quiso dar por terminada la relación, pero que no lograba hacerlo por las presiones emocionales que recibía. “Ella dice que yo no la dejaba ir, pero fue todo lo contrario. Yo hice todo para alejarme, pero ella siempre encontraba una forma de quedarse”, añadió.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela la verdad detrás de su convivencia con Delany López y sorprende con fuerte confesión: 'Era mi familia'

lr.pe

La verdad detrás de la convivencia entre Samahara Lobatón y Delany López

Otro punto revelador de la entrevista fue cuando Youna habló sobre el periodo en que Samahara Lobatón vivió con Delany López y su madre. Según el barbero, esta situación se dio porque la joven no tenía a dónde ir tras una fuerte pelea con su madre, Melissa Klug. En ese contexto, él ya no deseaba continuar la relación ni compartir el mismo techo, pero Samahara se resistía a salir de su casa.

“Samahara se quedó sin opciones. Estaba distanciada de su mamá y no quería irse de donde vivíamos. Por eso terminó quedándose en casa de Delany y su madre”, afirmó. Según Youna, personas cercanas a la influencer le pedían que no la dejara sola, lo que habría generado más presión emocional para él.

