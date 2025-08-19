HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Quién es Abel Lobatón, exfutbolista de Universitario que tuvo una relación con Melissa Klug y padre de Samahara Lobatón?

Abel Lobatón, exfutbolista peruano, tuvo una destacada carrera futbolística jugando en equipos peruanos como Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao.

Abel Lobatón es el padre de Samahara Lobatón y fue jugador de Universitario de Deportes.
Abel Lobatón es el padre de Samahara Lobatón y fue jugador de Universitario de Deportes. | Foto: Composición LR/ Instagram de Abel Lobatón/ Difusión

Samahara Lobatón se presentó en El Valor de la Verdad el pasado domingo 17 de agosto. La influencer peruana respondió a diversas preguntas personales del conductor Beto Ortiz y, entre tantas confesiones, reveló que Abel Lobatón no fue un buen padre para ella. "Se perdió mucho de sus hijas", mencionó.

Precisamente, su padre, además de haber mantenido una relación amorosa con su madre, Melissa Klug, Abel Lobatón tiene un destacado pasado futbolístico, habiendo jugado en equipos peruanos importantes como Universitario de Deportes y Sport Boys.

PUEDES VER: 'Youna', expareja de Samahara Lobatón, critica fuertemente a la influencer luego de su aparición en el EVDLV: ''Fueron 5 años de tortura a tu lado''

¿Quién es Abel Lobatón?

Abel Lobatón es un exfutbolista peruano de 44 años. Nació el 27 de noviembre de 1977 y destacó como delantero en diversos clubes peruanos y del extranjero. Inició su carrera deportiva en Sport Boys y debutó en Primera División en 1997. Luego jugó en otros clubes peruanos como Universitario de Deportes, César Vallejo, Cienciano (con el que ganó la Copa Sudamericana), Melgar, UTC, Ayacucho FC y Sport Águila.

En su paso por el extranjero, vistió la camiseta de equipos como Atlético Paranaense de Brasil, Marítimo de Portugal, Al Qadsia de Kuwait, Aucas de Ecuador y Nea Salamina de Chipre. Gracias a sus importantes actuaciones, fue convocado a la selección peruana en varias ocasiones, anotando solo un gol con la Blanquirroja. Actualmente es director técnico del Estudiantil CNI.

Abel Lobatón comentóque tomó de muy buena forma cuando Samahara le confesó sobre su embarazo / Foto: IG Samahara Lobatón

Abel Lobatón tuvo dos hijas con Melissa Klug, entre ellas Samaraha Lobatón. Foto: Instagram de Samahara Lobatón

PUEDES VER: Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

Asimismo, tanto el padre, el hermano como el hijo de Abel Lobatón han estado vinculados al mundo del fútbol. Abel Lobatón Vegas, su papá, jugó en Sport Boys y en algunos clubes colombianos. Por su parte, el exfutbolista Carlos Lobatón jugó en Sporting Cristal, club en el cual actualmente es ídolo. Finalmente, su hijo Jhilmar Lobatón ha jugado en equipos como Deportivo Coopsol.

¿Cuándo empezó la relación entre Abel Lobatón y Melissa Klug?

Abel Lobatón y Melissa Klug mantuvieron una relación a inicios de los 2000. Durante ese tiempo, tuvieron dos hijas: Melissa Lobatón y Samahara Lobatón. La relación entre ambos finalizó en 2007, tras el divorcio de la pareja.

