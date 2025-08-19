Regina Alcóver ha sorprendido al público al revelar, por primera vez, que vivió un distanciamiento con su hijo Gianmarco Zignago durante la etapa en la que él estuvo casado con Claudia Moro. La confesión se dio en una reciente entrevista en el programa 'Tacita de café' de Radio Felicidad, conducido por Fernando Díaz, donde la reconocida actriz y locutora dejó entrever que, aunque el vínculo con su hijo siempre fue fuerte, hubo una etapa en la que la cercanía se vio afectada por factores externos.

“Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, expresó Alcóver, en alusión a los años del matrimonio de Gianmarco. Sus palabras se dieron luego de que el conductor le recordara que el cantautor peruano, tras finalizar su relación con Claudia Moro, volvió a vivir con ella.

Regina Alcóver detalla su distanciamiento con Gianmarco

Durante la conversación con Fernando Díaz, Regina Alcóver profundizó en los motivos que la llevaron a distanciarse de su hijo Gianmarco durante su matrimonio con Claudia Moro. La artista explicó que este alejamiento no se debió a conflictos personales, sino a una dinámica natural que muchas veces ocurre cuando los hijos forman su propia familia. “Al volver a ser libre (soltero), uno es más libre para decidir, para saber dónde quiere estar en la vida, en dónde y con quiénes”, reflexionó Alcóver, sugiriendo que fue tras la separación cuando Gianmarco pudo retomar con mayor libertad su vínculo cercano con ella.

Asimismo, dejó en claro que nunca tuvo una mala relación con Claudia Moro, madre de sus nietos. “No me he metido nunca en la vida de ellos, nunca. Si me metí en algo alguna vez fue porque ellos me consultaron algo”, afirmó con serenidad. Regina también expresó gratitud hacia su exnuera, destacando el rol fundamental que tuvo en la vida de su hijo y en la crianza de sus nietos. “Aparte, es la madre de mis nietos, o sea, estoy agradecida”, puntualizó.