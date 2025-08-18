HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

La influencer contó detalles inéditos del papel de padre de Jefferson Farfán, cuando tenía una relación con su madre Melissa Klug, quien tiene 6 hijos.

Samahara Lobatón respondió 18 preguntas en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión
Samahara Lobatón respondió 18 preguntas en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Samahara Lobatón reveló detalles sobre la relación que tuvo con Jefferson Farfán como figura paterna, mientras él convivía con su madre, Melissa Klug. La influencer dejó en claro que, aunque el exfutbolista asumía algunos gastos del hogar, no se encargaba de la educación de sus hijos ni actuaba como un proveedor completo. “Directamente, no nos pagaba el colegio, porque había como un juego entre él y mi mamá que hoy día veo absurdo”, aseguró la hija de 'Blanca de Chucuito'.

La hija de Melissa Klug también explicó que, pese a la falta de apoyo económico en ciertos aspectos, Jefferson Farfán sí cubría alimentos y mantenía la casa. Además, Samahara Lobatón aclaró que su padre biológico, Abel Lobatón, también fue ausente tanto económica como emocionalmente durante su niñez y adolescencia.

PUEDES VER: Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: 'Para vivir en paz'

Samahara Lobatón expone en qué gastaba Jefferson Farfán dentro Prograrma

La influencer detalló que Jefferson Farfán solo contribuía con los gastos de la comida y algunos aspectos básicos del hogar, pero nunca asumió la colegiatura de ella ni de sus hermanas, quienes no eran hijas biológicas del exfutbolista. "'Escoge, ¿quieres la plata de la cartera o quieres la cartera?', contó Samahara que le decía la 'Foquita' cuando Melissa Klug le pedía directamente para pagar la mensualidad del colegio de sus hijas.

“Mi mamá escogía la plata de la cartera para pagarnos el colegio (...) pero no era como que ‘proveedor’. Mantenía la casa comida para todos. Eso sí”, explicó. Samahara también habló de sus años escolares y cómo su madre financió su educación cuando ingresó al mundo de la televisión y comenzó a generar ingresos propios. La influencer estudió inicialmente en María de los Ángeles y luego en el Casuarinas, siendo su madre quien asumió los costos tras ciertos inconvenientes escolares.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: 'Es distinto'

Samahara Lobatón confesó la vez que Jefferson Farfán la llevó de viaje a Europa

A pesar de no haber sido un proveedor completo, Samahara recordó un momento especial: cuando tenía 12 años, Jefferson Farfán la llevó junto a sus hermanos en un viaje familiar a Europa. Ante estas declaraciones, el conductor Beto Ortiz comentó: “¿Tú te imaginas lo privilegiada que eres? Además, cualquiera que te invite a Europa”. La influencer explicó que, durante la relación del exfutbolista con su madre, siempre se mantuvo del lado de él y defendió su papel dentro de la familia en esos momentos.

